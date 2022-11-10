انت الان تتابع خبر لفترة غير محددة ..قطع الكهرباء عن 3 مناطق في القليوبية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية ، بيان هام اليوم الخميس الموافق 10 نوفمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن المناطق المحافظة.

موعد قطع الكهرباء في محافظة القليوبية :

وأكدت شركة القليوبية أنه سوف يتم قطع الكهرباء اليوم لمدة غير معلومة بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتي الانتهاء من الأعمال بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

أماكن قطع الكهرباء في محافظة القليوبية : وحددت شركة كهرباء القليوبية المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل بعض مناطق مركز طوخ وهي عزبة عبدالحميد بركات -قرية الدير -عرب الحصوة