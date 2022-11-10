انت الان تتابع خبر الأمطار جاية في الطريق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام القادمة والرياح بالمناطق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الأرصاد الجوية الإعلان عن حالة الطقس وجميع الظواهر الجوية المتوقعة في الـ 72 ساعة القادمة، وأيضاً أن الأمطار جاية في الطريق بدءاً من يوم الخميس 10 نوفمبر 2022 إلى يوم السبت 12 نوفمبر 2022.

أمطار غزيرة على المحافظات

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها قائلة “ينتشر طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء”.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الخميس 10 نوفمبر والتي تكون خفيفة نسبة حدوث 30% ويكون على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ويكون على فترات متقطعة، وغداً الجمعة تكون الأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على العديد من المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ويكون على فترات متقطعة، وأخيراً يوم السبت 12 نوفمبر ويكون نشاط الرياح فيه على العديد من المناطق ومنها السواحل الشمالية والتي تكون على بعض الفترات المتقطعة.