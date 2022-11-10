انت الان تتابع خبر رد صادم من عائلة السبكي بعد ضبط كميات من اللحوم المجمدة بفرع الدقي : مش بتاعنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الأجهزة التنفيذية التابعة لمحافظة الجيزة اليوم الأربعاء الموافق 9 نوفمبر 2022، من ضبط كميات من اللحوم المجمدة داخل محل جزارة “بروتين السبكي” التابع لحي الدقي والملاصق لمحطة مترو الأنفاق التي تحمل اسم الحي.وسادت حالة من الجدل خلال الدقائق الماضية بين المواطنين بمجرد سماعهم ذلك الخبر، خاصة وأن هناك الكثير منهم يقوم بشراء ما يحتجون إليه من اللحوم من “بروتين السبكي”، حيث أنه من أشهر المحلات الموجودة في محافظة الجيزة.

أول رد فعل من عائلة السكبي على مصادرة اللحوم:

قالت عائلة السبكي في تصريحات لأحد أفرادها أن محل بروتين السبكي ليس تابعاً لنا ومنذ عام 2007 حيث مات الأخ الأكبر في العائلة وهو الذي كان مسئول عن إدارة المحالات.

وأضاف أن المحل منذ ذلك الحين وهو يتم إدارته من قبل الصنايعية، مؤكداً أن المحل الوحيد التابع لهم يتواجد أمام مسجد أسد بن الفرات في نفس المنطقة فقط وليس لدينا أي فروع أخري.