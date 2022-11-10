وزيرتي الثقافة والهجرة يشهدان حفل الفنانة نسمة عبد العزيز بقمة المناخ بشرم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - شهدت أ. د نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج،، حفل الفنانة نسمة عبد العزيز، والتي قامت بالعزف علي آلة الماريمبا، وصاحبتها فرقتها، بمسرح المنطقة الخضراء، علي هامش فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، بحضور د. مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

حيث عزفت "نسمة" عدد من المقطوعات الموسيقية الشهيرة، والتي لاقت تفاعلا كبيرا من جمهور ضيوف مصر بقمة المناخ، ورددوا معاها كلمات الأغاني.

سبق ذلك تفقد وزيرتي الثقافة والهجرة لجناح وزارة الثقافة بالمنطقة الخضراء، وأكدت السفيرة سها الجندي علي انبهارها بالمعروضات، مما حدا بها زيارة الجناح للمرة الثانية على التوالي وفتح حوار مع العارضين والفنانين، من مركز الحرف التقليدية بالفسطاط التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وكذا العارضين من مختلف محافظات مصر.

كما تفقدت وزيرة الثقافة، عددا من أجنحة المنطقة الخضراء، ومنها: جناح جامعة الجلالة، جناح مركز الدراسات السياسة والاستراتيجية بالأهرام وكان في استقبالها الكاتب الكبيروعضو مجلس الشيوخ والمفكرعبد المنعم سعيد، جناح منظمة الأيسيسكو، جناح مصلحة سك العملة، جناح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والخاص بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، الجناح الخاص بالصالات الفنية (waf) والذي تشارك فيه عدد جاليريهات الفن التشكيلي الشهيرة.