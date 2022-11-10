لقاءات السيسى مع قادة العالم فى قمة المناخ تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "مصر تثمن "مساندة بوروندى" فى ملف "النيل"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسى ثمن موقف بوروندى المساند لمصر فيما يتعلق بموضوعات ملف مياه النيل، مؤكدا عزم مصر الاستمرار فى تقديم كل أوجه الدعم لبوروندى كدولة تجمعنا بها علاقات تاريخية، مشددا فى هذا الصدد على تطلع مصر للارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور السياسى الثنائى بين البلدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى أمس فى شرم الشيخ، الرئيس إيفاريست ندايشيمى، رئيس جمهورية بوروندى، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن اللقاء شهد التباحث بشأن آفاق تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة، حيث أشاد الرئيس البوروندى بالدعم المصرى غير المحدود للحفاظ على الاستقرار فى بلاده، والمساندة الحثيثة لها فى كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وتحت عنوان "خلال استقباله نظيرته التنزانية الرئيس: دفع الاستثمارات المصرية فى القطاعات الحيوية بتنزانيا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد الدور الحيوى الذى تقوم به تنزانيا كإحدى الدول الفاعلة فى إفريقيا، وجهودها لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة، مشيرا إلى متانة العلاقات التاريخية التى تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة، خاصة على صعيد الاستثمارات المصرية فى القطاعات الحيوية، فى مقدمتها إنشاء سد جوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية، والذى تعول مصر على دوره فى منح دفعة قوية لعملية التنمية فى تنزانيا الشقيقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس أمس فى شرم الشيخ، الرئيسة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الرئيس السيسى تقدم خلال اللقاء بخالص التعازى إلى تنزانيا الشقيقة حكومة وشعبا فى ضحايا حادث تحطم الطائرة فى بحيرة فيكتوريا، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وتحت عنوان "مبادرة "مصرية ــ بلجيكية" لإطلاق المنتدى العالمى للهيدروجين المتجدد"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دى كرو، أعلن إطلاق "المنتدى العالمى للهيدروجين المتجدد" خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول "الاستثمار فى مستقبل الطاقة: الهيدروجين الأخضر" ضمن فعاليات قمة شرم الشيخ للتنفيذ التى تعقد ضمن فاعليات مؤتمر المناخ COP27.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء فى البيان المشترك بين مصر وبلجيكا لإطلاق المنتدى العالمى للهيدروجين المتجدد؛ ووفقا للبيان، أعلنت مصر وبلجيكا، بصفتهما رعاة المبادرة، عن إطلاق "المنتدى العالمى للهيدروجين المتجدد" خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول "الاستثمار فى مستقبل الطاقة" الهيدروجين الأخضر" التى عقدت أمس فى إطار فعاليات قمة القادة رؤساء الدول والحكومات للتنفيذ.

وتحت عنوان "شكرى: حريصون على التوصل لتوافق حول موضوعات التفاوض"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن سامح شكرى وزير الخارجية ورئيس مؤتمر COP27 أكد أن الرئاسة المصرية للمؤتمر حريصة كل الحرص على نجاح COP27، وتقديم الدعم لجميع الوفود، وأن أبوابه ستظل مفتوحة طوال أعمال المؤتمر للجميع لضمان التوصل إلى التوافق المطلوب بشأن مختلف الموضوعات محل التفاوض.

جاء ذلك خلال استقباله أمس مبعوث المناخ الروسى ونائب وزير البيئة التركى.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن المسئولين الروسى والتركى أشادا بما لمساه من حسن الإعداد الموضوعى والتنظيمى للمؤتمر، معربين عن انفتاحهما وحرصهما على تبنى مواقف بناءة على نحو يسهم فى نجاحه وخروجه بالنتائج المنشودة التى تعزز من عمل المناخ الدولى على شتى الأصعدة.

كما استقبل شكرى أمس سايمون كوفينى وزير خارجية أيرلندا، الذى أعرب عن تقدير بلاده استضافة مصر للمؤتمر، مشيدا بقدرتها على تنظيم حدث بهذا الحجم الهائل، ومؤكدا التزام بلاده برفع سقف إسهاماتها فى عمل المناخ الدولى، والتوافق على سبل وكيفية تحقيق الأهداف المنشودة للمؤتمر لتعزيز عمل المناخ الدولى على شتى الأصعدة وفقا لإجراءات وخطوات واضحة.

كما التقى وزير الخارجية، شى شينهوا مبعوث المناخ الصينى، وتناول اللقاء استمرار التشاور والتنسيق مع الصين، فى هذا الصدد خلال الفترة المقبلة‪.

وأشاد ‪شكرى، بالدور المهم الذى تضطلع به الصين فى عمل المناخ الدولى، من خلال مجموعة الـ(77 + الصين)، التى أصبحت ذات ثقل كبير فى العمل متعدد الأطراف لمواجهة تغير المناخ

وتحت عنوان "رئيس المجلس الأوروبى يشيد بنداء الرئيس السيسى لوقف الحرب الروسية ــ الأوكرانية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل أكد بالكلمة التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى افتتاح قمة القادة فى إطار الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ والتى وجه خلالها نداء من منصة للأمم المتحدة لوقف الحرب الروسية - الأوكرانية وإنهاء هذه الأزمة التى تلقى بظلالها على جميع دول العالم.

وأكد ميشيل -فى حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس على هامش أعمال مؤتمر المناخ ـ أن مصر تعد شريكا أساسيا ومهما للاتحاد الأوروبى فى المنطقة، مشيرا إلى التنسيق بين الجانبين فى العديد من المجالات، وثمن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مختلف المجالات واصفا العلاقات بين الجانبين بأنها «بناءة وإيجابية».

كما استعرض مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى وبشكل خاص الاقتصادى منها بالإضافة إلى الحوار السياسى والتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب واستتباب الأمن.

وحول التنسيق بين الجانبين لمواجهة تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية ولاسيما فيما يخص أزمتى الغذاء والطاقة، أكد رئيس المجلس الأوروبى وجود حوار مباشر واتصالات مستمرة مع الرئيس السيسى والسلطات المصرية حيث تم التطرق إلى التداعيات الخطيرة للحرب.

وتحت عنوان "مدبولى: دعم مصر للقضية الفلسطينية من ثوابتنا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أكد أن دعم مصر للقضية الفلسطينية يعد من ثوابت السياسة الخارجية المصرية عبر عقود من الزمن، وسوف تستمر مصر فى الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى فى كل المحافل الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقاء مدبولى أمس، مع محمد أشتيه، رئيس وزراء فلسطين، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27.

وتحت عنوان "رئيس الوزراء يفتتح "يوم التمويل" بالجناح المصرى"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، افتتح فعاليات "يوم التمويل"، الذى تنظمه وزارة المالية بالجناح المصرى بالمنطقة الزرقاء، ضمن اجتماعات قمة المناخ التى تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.

وفى بداية كلمته، رحب رئيس الوزراء بالحضور فى مدينة شرم الشيخ، التى تعد أول مدينة خضراء فى مصر، وأشار إلى أن هذا التجمع فى "يوم التمويل" يأتى على هامش اجتماعات قمة تغير المناخ، والتى تعد دليلا على الترابط بين السياسات المالية وقضايا المناخ، والتى تؤثر بدورها على موارد الدول، خاصة النامية منها، وبالتالى على مستوى الموارد المالية المتاحة للحكومات، وأضاف أنها أصبحت عاملا حاسما لدعم جهود تغير المناخ على كل من مستويى: التخفيف والتكيف.

وتحت عنوان "محيى الدين: توفير التمويل الكافى والعادل مفتاح التنفيذ الفعلى للعمل المناخى"، ذكرت صحيفة "الشروق" أن الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أكد أن توفير التمويل الكافى والعادل هو مفتاح التنفيذ الفعلى للعمل المناخى الذى يدعو إليه مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، مشيرا إلى وجود فجوة تمويلية كبيرة للعمل التنموى والمناخى فى الدول النامية والناشئة تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار حتى عام 2025، وقد تزيد إلى 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، موضحا أن الالتزام بتمويل العمل المناخى أصبح أمرا ضروريا.

وعنوان "مصر ترفض بيان مفوضية حقوق الإنسان بخصوص حالة مواطن مصرى"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن بعثة مصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف أعلنت رفضها للبيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص حالة مواطن مصرى تمت محاكمته وإدانته ويقضى عقوبته حاليا والدعوة للإفراج عنه.

وأكدت البعثة أن مضمون بيان المفوضية يقوض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها واعتبرت وصف قرار قضائى بأنه "غير عادل" إهانة غير مقبولة.

وأوضح بيان بعثة مصر أن إصدار المفوض السامى لحقوق الإنسان لهذا البيان أمس الأول ينتهك مبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليها فى قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته ويعالج قضية فردية على أساس انتقائى مما يزيد من الشك فى موضوعيته.