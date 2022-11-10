أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022

جدة - نرمين السيد - شرم الشيخ

تبدأ وزارة الطيران المدنى خلال جلسات قمة المناخ COP-27 المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ، المشاركة فى عدد من الفعاليات، حيث تستعرض الوزارة خلال الفعاليات رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة وسبل الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على صناعة الطيران وخفض الانبعاثات الكربونية والحد من التلوث البيئى.

الطور

تفتتح محافظة جنوب سيناء الحديقة المركزية بشرم الشيخ، والتى تم تنفيذها على مساحة 40 فدانا بمنطقة المثلث الأخضر، وذلك فى إطار جهود تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، ضمن المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".

القاهرة

يفتتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن طريق تقنية "فيديو كونفرانس"، ماراثون "أوليمبك فيت" بمحمية وادى دجلة، وذلك ضمن منافسات بطولة Elfit، فى إطار دعم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة، وضمن مبادرة رئيس الجمهورية "الرياضة أسلوب حياة".

الإسكندرية

يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس الإلهى بالكاتدرائية المرقسية فى الإسكندرية، يتخللها ترقية قرابة 18 كاهناً من آباء كهنة الكنائس فى الإسكندرية من رتبة القس إلى القمصية، ينتمون إلى جميع كنائس القطاعات الأربعة بالمحافظة، ليصل إجمالى عدد القمامصة فى الإسكندرية إلى 72 قمصاً.

بيروت

يعقد مجلس النواب اللبنانى خامس جلساته لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وذلك فى جلسة عامة دعا لها رئيس مجلس النواب نبيه برى يوم الخميس الماضى.

أسوان

تنظم محافظة أسوان قافلة طبيبة علاجية، ضمن مبادرة "الناس لبعضهم" التى ترعاها المحافظة بقريتى أبوسمبل وتوشكى، تحت رعاية اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، وبالتعاون مع جمعية التطوير والتنمية.

القاهرة

يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز "بحى الخليفة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا غنائيا لكورال قصر الأمير طاز بقيادة الفنانة هبة رمضان، وذلك فى السابعة مساءً.