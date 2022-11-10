أمطار على هذه المناطق.. تفاصيل طقس الساعات المقبلة

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة -فى منشور عبر صفحتها، بموقع "فيسبوك"- إنه يسود اليوم، طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على جنوب البلاد.
وذكرت أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة ورعدية على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر (حلايب - شلاتين - مرسى علم).
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