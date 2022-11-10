أمطار ورياح.. تقلبات الطقس على القاهرة والمحافظات خلال 6 أيام

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن يستمر الطقس، خلال هذه الفترة، معتدلا على جميع الأنحاء، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا أول الليل، مائلا للبرودة فى آخره على الأنحاء كافة.
ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع، اليوم الخميس، أن تشهد البلاد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تكون رعدية أحيانا على جنوب محافظة البحر الأحمر "حلايب، شلاتين، مرسى علم" على فترات متقطعة.
ولفتت إلى أن حالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
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