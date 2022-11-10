طقس الخميس.. الأرصاد تعلن أهم الظواهر الجوية بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن يستمر الطقس، اليوم، معتدلا على جميع الأنحاء، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا أول الليل، مائلا للبرودة فى آخره على الأنحاء كافة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد، اليوم أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تكون رعدية أحيانا على جنوب محافظة البحر الأحمر "حلايب، شلاتين، مرسى علم" على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أن حالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 25 18

العاصمة الادارية 25 17

6 أكتوبر 25 17

بنها 25 18

دمنهور 24 18

كفر الشيخ 24 17

المنصورة 25 17

دمياط 24 18

بورسعيد 24 17

الإسماعيلية 26 14

السويس 25 15

الزقازيق 25 17

شبين الكوم 25 17

طنطا 25 17

شلاتين 28 21

الاسكندرية 24 17

العلمين الجديدة 24 17

وادى النطرون 25 17

مطروح 23 16

السلوم 24 15



سيوة 23 12

العريش 24 17

رفح 23 17

الطور 26 18

كاترين 19 10

رأس سدر 25 14

نخل 22 10

طابا 24 19

نويبع 25 20

حلايب 25 21

شرم الشيخ 29 20

الغردقة 27 19

مرسى علم 28 20

الفيوم 26 15

بني سويف 26 14

المنيا 26 14

أسيوط 26 13

سوهاج 26 13

قنا 27 13

الأقصر 28 14

أسوان 29 15

الوادى الجديد 29 12

أبوسمبل 28 15

أبو رماد 27 21

رأس حدربة 26 21