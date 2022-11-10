رئيسة الأوروبى لإعادة الإعمار: «نوفى».. نموذج رائع لحشد تمويلات المناخ

وأضافت أن تركيز الرئيس عبد الفتاح السيسى على هذا البرنامج فى كلمته أمام قمة القادة يعكس الدعم القوى الذى يقدمه لقضايا المناخ.
جاء ذلك خلال لقائها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، بحضور مارك بومان نائب رئيس البنك، وهايكة هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وفريق العمل، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ.
وفى بداية اللقاء، وجهت وزيرة التعاون الدولى الشكر لرئيسة البنك وفريق عمل البنك الأوروبى على الجهود المبذولة والتنسيق المستمر على مدار الفترة الماضية من أجل تنسيق الجهود على مستوى الشراكات الإنمائية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفى".
كما أشادت الوزيرة بالتنسيق والتكامل بين الجهات الوطنية المعنية من أجل إنجاح هذه المنصة وتعزيز جهود مصر للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.
وأوضحت المشاط أن الجهود التى بذلت منذ شهر يوليو الماضى وإطلاق المنصة قبل انعقاد مؤتمر المناخ بنحو 4 أشهر، وتعكس العلاقات القوية بين مصر وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، ودورها فى تعزيز جهود التنمية الوطنية ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية يعمل على تنسيق العمل بين شركاء التنمية والمؤسسات الدولية فيما يتعلق بمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّى".
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