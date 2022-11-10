أماكن سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
فيما يسود ليلا طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
ومن المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون رعدية أحيانا على جنوب محافظة البحر الأحمر "حلايب، شلاتين، مرسى علم" على فترات متقطعة.
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