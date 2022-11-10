قومى المرأة: الدولة عازمة على القضاء نهائيا على ممارسة ختان الإناث

جاء ذلك خلال مشاركة المجلس فى فعاليات ورشة العمل الإقليمية عن "أضرار ختان الإناث وضرورة تعزيز جهود الدول المعنية لانهاء هذه الممارسة" التى عقدت بالمقر الدائم لجامعة الدول العربية بتنظيم مكتب الإقليم العربى بالاتحاد الدولى لتنظيم الأسرة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة.
وعرضت إيزيس محمود مديرة الإدارة العامة لتخطيط البرامج بالمجلس جهود الدولة المصرية للقضاء على ختان الإناث منذ انشاء اللجنة الوطنية للقضاء على هذه الممارسة عام 2019 وإطلاق سلسلة حملات توعوية تحت شعار "احميها من الختان" والتى انطلقت تجوب القرى والنجوع لتوعية المواطنين بمخاطر ختان الإناث والحملات الإعلامية المصاحبة والخدمات الصحية والدعم الاجتماعى والنفسى التى قدمتها للمواطنين.
وأشارت إلى استجابة المشرع المصرى للمقترحات التى قدمتها اللجنة بشأن تشديد عقوبات مرتكبى هذه الجريمة وتوسيع مجال التجريم.
وأوضحت أن اللجنة استطاعت الوصول إلى أكثر من 68 مليون مواطن وبث رسائل التوعية لهم، إلى جانب 24 مليون مواطن منهم تم التواصل المباشر بهم أمام منازلهم من خلال حملات طرق الأبواب.
وقالت إن اللجنة تعد حاليا خطة عمل تنفيذية شاملة برؤية تعتمد على النتائج التى أسفر عنها المسح الصحى والسكانى الذى نفذه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء 2022 الذى أشار إلى انخفاض نسبة من تم ختانهن لما يقرب من 8%عن النسبة المرصودة عام 2014.
حضر فعاليات ورشة العمل المستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان ونخبة من ممثلى وزارة العدل، ومكتب النائب العام ودار الافتاء والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة ووفود الدول أعضاء الاتحاد.
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