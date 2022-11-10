البابا تواضروس يكرم متفوقى وأوائل الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - صلى قداسة البابا تواضروس الثانى، مساء الأربعاء، صلوات رفع بخور عشية بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية وكرم بعدها أوائل الشهادات الإعدادية والثانوية العامة المصرية والدولية والدبلومات الفنية والجامعات والشهادات الخاصة والدراسات العليا لقطاعات الخدمة الأربعة بالإسكندرية والقطاع الصحراوى.





وعلى هامش الصلوات، كرم قداسته فريق البعثة المصرية "Treature Academy" الحاصلة على المركز الثانى عالميا فى المسابقة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية للروبوت والذكاء الاصطناعى وكرم أيضا الفائزين فى مسابقة "اقرأ وافهم واكسب" والتى يقدمها مركز "إيمى" للدراسات تحت رعاية القمص أنطونيوس فهمى، وبعد التكريم تم عرض فيلم تسجيلى للاحتفال بالعيد العاشر لجلوس قداسة البابا على كرسى مارمرقس.

وشارك فى الصلاة والحفل أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء: الأنبا بافلى أسقف عام كنائس قطاع المنتزة والأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس قطاع غرب الإسكندرية والأنبا هرمينا أسقف عام كنائس قطاع شرق الإسكندرية والقمص إبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وألقى قداسته بعد ذلك العظة الأسبوعية عن موضوع "مثل الوزنات وحياة الأسرة".