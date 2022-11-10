وعلى هامش الصلوات، كرم قداسته فريق البعثة المصرية "Treature Academy" الحاصلة على المركز الثانى عالميا فى المسابقة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية للروبوت والذكاء الاصطناعى وكرم أيضا الفائزين فى مسابقة "اقرأ وافهم واكسب" والتى يقدمها مركز "إيمى" للدراسات تحت رعاية القمص أنطونيوس فهمى، وبعد التكريم تم عرض فيلم تسجيلى للاحتفال بالعيد العاشر لجلوس قداسة البابا على كرسى مارمرقس.
وشارك فى الصلاة والحفل أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء: الأنبا بافلى أسقف عام كنائس قطاع المنتزة والأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس قطاع غرب الإسكندرية والأنبا هرمينا أسقف عام كنائس قطاع شرق الإسكندرية والقمص إبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وألقى قداسته بعد ذلك العظة الأسبوعية عن موضوع "مثل الوزنات وحياة الأسرة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يكرم متفوقى وأوائل الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.