مستشار هيئة الاستعلامات: 4850 مراسلا أجنبيا لتغطية جلسات قمة المناخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 11:27 مساءً - أكد محمد إمام، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لشئون الإعلام الأجنبى، ورئيس المركز الصحفى للمراسلين الاجانب فى القاهرة، أن عدد المراسلين الأجانب الذين يغطون قمة المناخ آلاف وليسوا مئات، مفيدا بأن هناك 4850 مراسل أجنبى من كافة دول العالم يغطون جلسات قمة المناخ.

وأضاف محمد إمام، فى لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامى محمد مصطفى شردى، على قناة الحياة، أن الأهمية فى تغطية قمة المناخ تأتي في البداية لمراسلي التلفزيون ثم وكالات الأنباء يليها وسائل السوشيال ميديا، ثم في النهاية الصحافة الورقية.

وأشار محمد إمام إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات لها 3 مراكز صحفية للتعامل مع المراسلين الأجانب الأول بداية من الوصول إلى مطار شرم الشيخ مع تقديم كافة التسهيلات للوصول إلى قاعة لمؤتمرات، وفي القاعة يوجد مركزين صحفيين، وتوجد جميع أنواع الأجهزة لتسهيل أداء أعمال تغطية قمة المناخ.