تبلغ 497 مليون جنيها.. سكرتير عام شمال سيناء يراجع مقترحات الخطة الاستثمارية 2023/2024 (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 10:29 مساءً - أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء على مراجعة مقترحات الخطة الاستثمارية الجديدة قبل عرضها على الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وعلى المجلس التنفيذى القادم بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة .

وأضاف خلال رئاسته إجتماع مناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية الجديدة ، بحضور رؤساء مجالس المدن ومسئولى التخطيط وصبحية أبو الفتوح ، مدير الادارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة أن اجمالى مقترحات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام الجديد 2023 / 2024 تبلغ 497 مليون جنيها .

وأشار سكرتير عام المحافظة إلى وجود 3 خطط بالمحافظة ، وهى : الخطة الاستثمارية وخطة التعمير وخطة العشوائيات .

وشدد على أنه يجب مراعاة الفترات البينية ورد الشىء لأصله ، الى جانب التدقيق في المقايسات وأرقام المشروعات والتكلفة المقترحة .

ومن جانبها ، أشارت صبحية أبو الفتوح ، مدير الادارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة الى أن مقترحات الخطة الاستثمارية الجديدة موزعة على مستوى المحافظة باجمالى 497 مليون جنيها ، وموزعة على الديوان العام للمحافظة ، مركز ومدينة العريش ، مركز ومدينة بئر العبد ، مركز ومدينة الشيخ زويد ، مركز ومدينة رفح ، مركز ومدينة الحسنة ، ومركز ومدينة نخل .

وأضافت أن الخطة الاستثمارية موزعة على مختلف القطاعات من كهرباء وطرق وتحسين بيئة وتدعيم وحدات محلية وأمن واطفاء ومرور .