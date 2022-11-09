قمة المناخ.. وزير الصحة: 20 عيادة متنقلة للمشاركين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 10:28 مساءً - نفى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وجود أي حالات مصابة بمرض الكوليرا في مصر، مشددًا على ضرورة تجنب الشائعات، حيث تتمتع مصر بمستوى عالي من النظافة المائية ولا يوجد أي مؤشرات لحدوث أي إصابات.

عن خطة الوزارة الطبية لقمة المناخ، قال إن هناك إجراءات وقائية وطبية تم اتخاذها لتأمين الوفود القادمة لـحضور فعاليات«كوب 27» بدأت من مطار القاهرة وشرم الشيخ من خلال إجراء الفحوصات الطبية اللازمة على المشاركين للتأكد من سلامتهم الصحية.

وأضاف عبدالغفار، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه بالتزامن مع فعاليات مؤتمر المناخ تم تحويل مستشفى شرم الشيخ لمستشفى خضراء صديقة للبيئة، وتم التأكد من سلامة كافة الأقسام الطبية والأجهزة بها، لاستقبال أي حالات طارئة.

وتابع: أن الوزارة أقامت 20 عيادة طبية متنقلة وأخرى ثابتة طوال فعاليات قمة المناخ، وتقديم الخدمات الطبية لكافة الوفود، موضحًا أنه تم إنشاء مستشفى ميداني يحتوي على 24 سرير وعلى أقسام الأشعة والتحاليل.

وأوضح وزير الصحة، أنه تم إنشاء عيادات في المنطقة الخضراء والحمراء بقمة المناخ نظرًا للإقبال الكبير من المشاركين على الفعاليات في هاتين المنقطتين.

وأردف، أن الطب الوقائي قام بوضع خطة كاملة من أجل التصدي لوجود أي حشرات في الهواء أو على الأرض.

وأكد، أن بعض الحالات التي تعاني من نزلات برد يتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، ويمكن للمريض أن يقيم في الفندق ويتلقى الخدمة الطبية أو يذهب للمستشفى ويحصل على نفس الخدمة، موضحًا أن جميع هذه الإجراءات تجنبا لحدوث أي إصابات بنزلات البرد او فيروس كورونا.

وأشار وزير الصحة، الى أن هناك ارتباط بين الصحة والتغيرات المناخية، حيث كلما زاد ارتفاع معدل درجات الحرارة كلما زادت الأمراض والأوبئة، والسكتات القلبية والدماغية، بالإضافة إلى التأثير على الأمن الغذائي، مؤكدًا إلى أن التغيرات المناخية تحدث تغير بيولوجي في نظام الكون نتيجة تدخل البشرية يدخل تغيرات في السيول والفيضانات والتصحر، الأمر الذي يسبب أمراض كثيرة للإنسان.

وأكد أن هناك جلسة للحديث عن «الصحة الواحدة» سيتم مناقشة كافة التأثيرات الناتجة من تغيرات المناخية، موضحًا أن شخص واحد أصيب بعدوى كورونا ونقل العدوى إلى اكثر من 600 مليون حول العالم، ووفاة أكثر من 6 ملايين شخص.

يشار الى أن مدينة شرم الشيخ، تستضيف قمة المناخ 2022، في الفترة بين 6 نوفمبر و18 نوفمبر الجارى، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وهذه القمة هي السابعة والعشرون منذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي حيز التنفيذ في 21 مارس 1994، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.

ويأتي مؤتمر المناخ بحضور 197 دولة من أجل مناقشة التغير المناخي، وما ينبغي أن تعتمده بلدان العالم من سياسات واستراتيجيات مستدامة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية كالاحتباس الحراري، وزيادة الانبعاثات الكربونية وسبل معالجتها، بشكل عاجل. وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر المناخ 2022، للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.