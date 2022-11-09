مشيرة خطاب: الإفراج عن علاء عبد الفتاح خرق لحقوق الآخرين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 10:28 مساءً - قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن منظمة العفو الدولية خلال مقابلة خاصة أشادت باستجابة الدولة المصرية لكل المنظمات التي أرادت المشاركة في كوب 27، مشيرة إلى انها قابلت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، في الهواء الطلق في منتدى شرم الشيخ بسبب الازدحام الشديد، ولكن المقابلة كانت رصينة وجيدة للغاية.

وتابعت "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن المنظمة رحبت برفع حالة الطوارئ في مصر، إلا أن المنظمة ما زالت عند موقفها في ضرورة تسريع وتيرة الافراجات.

وتابعت أن الأمين العام لمنظمة العفو الدولية تطرقت لقضية علاء عبد الفتاح ، قائلة :" لو مصر أفرجت عنه قبل القمة، مكنش سرق الأضواء"، فردت عليها قائلة: "علاء يقضي عقوبة في السجن بحكم محكمة، والمجلس ساعده في الانتقال إلى سجن وادي النطرون، ويتمتع بصحة جيدة، والخدمة في السجن ممتازة بناء على رأيه".

وأشارت إلى أنها تقدمت بطلب للجنة العفو بالإفراج عن علاء عبد الفتاح، لكن الموضوع يتعلق بمسار قانوني لابد أن يحترم ، معقبة: "لو تم الافراج عن علاء بشكل استثنائي فهذا يعتبر خرق لحقوق الآخرين " .