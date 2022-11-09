متحدث الخارجية: المسجلون بـcop 27 يفوقون أعداد المسجلين بقمم المناخ السابقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 10:28 مساءً - قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الأيام الماضية كشفت بوضوح حجم المشاركة الكبيرة بقمة المناخ، موضحا أن القمة تشهد مشاركة أكثر من 60 ألف مشارك، وحوالى أكثر من 110 رئيس دولة وحكومة وملك ورئيس حكومة، فالمشاركة بقمة المناخ كانت كبيرة للغاية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية ، خلال برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، أن قائمة المسجلين في هذا المؤتمر تفوق أعداد الذين تم تسجيلها فى قمم المناخ السابقة، موضحا أن جهود مصر واستعداداتها لقمة المناخ بدأ منذ أكثر من عام.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه تم تحصين المؤتمر حتى لا تؤثر عليه الأوضاع الجيوسياسية التي يشهدها العالم، مشيرا إلى أن قمة المناخ الـ27 هو مؤتمر التحرك نحو التنفيذ وليس وعود.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن التغيرات المناخية أصحبت تؤثر على قطاعات كبيرة من الشعوب والمجتمعات وقطاعات اقتصادية كبيرة والشباب والمرأة، موضحا أن التغيرات المناخية لا تميز بين الدول النامية أو المتقدمة، وكافة فعاليات قمة المناخ تعكس إرادة سياسية لنجاح المؤتمر ومؤتمر المناخ ينعقد فى ظل أزمة طاقة وغذاء عالمية.