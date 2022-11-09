جاء ذلك خلال لقاء لوزير الرى مع كل من الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها السابق وعضو مجلس النواب، والدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالى، والدكتور ولاء شتا رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ (Cop27) المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ.
وقال الدكتور سويلم إن اللقاء تناول التباحث حول التنسيق المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى والجامعات والجهات البحثية المصرية فى مجال تأهيل الترع وغيرها من المشروعات القومية.
وأضاف أن تقييم ما تم تحقيقه فى مشروع تأهيل الترع حتى الآن، ووضع خطة للعمل خلال الفترة المقبلة مع الحفاظ على استمرار سرعه التنفيذ، يتطلب التعاون الوثيق بين الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه من جانب، والجامعات والمراكز البحثية من جانب آخر، بالشكل الذى يضمن استدامة المشروع فى المستقبل، مع تنفيذ الأعمال بأفضل الوسائل والتقنيات المستخدمة عالميا فى مجال تأهيل الترع، مع التأكيد على أهمية استخدام مواد صديقة للبيئة بقدر المستطاع، وباستخدام تقنيات أسرع فى التنفيذ.
وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل يشارك فيها ممثلين عن وزارة الرى والجامعات والمراكز البحثية لدراسة البدائل المختلفة لأعمال التأهيل كمرحلة عاجلة (بدائل أقل تكلفة وأكثر استدامة لتأهيل الترع)، مع قيام "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار" بتوفير التمويل اللازم لإجراء عدد من الأبحاث فى هذا المجال مع الاستعانة بالخبرات المصرية الموجودة بالخارج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الرى: هدف تأهيل الترع توصيل المياه للمزارعين بكمية وجودة مناسبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.