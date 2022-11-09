وزير الرى: هدف تأهيل الترع توصيل المياه للمزارعين بكمية وجودة مناسبة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم، أن المستهدف من أعمال تأهيل الترع هو إعادتها لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للرى وفى التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل، خاصة فى ظل وجود خبرات متنوعة فى هذا المجال حول العالم، والتى يمكن الاستفادة منها.





جاء ذلك خلال لقاء لوزير الرى مع كل من الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها السابق وعضو مجلس النواب، والدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالى، والدكتور ولاء شتا رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ (Cop27) المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ.

وقال الدكتور سويلم إن اللقاء تناول التباحث حول التنسيق المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى والجامعات والجهات البحثية المصرية فى مجال تأهيل الترع وغيرها من المشروعات القومية.

وأضاف أن تقييم ما تم تحقيقه فى مشروع تأهيل الترع حتى الآن، ووضع خطة للعمل خلال الفترة المقبلة مع الحفاظ على استمرار سرعه التنفيذ، يتطلب التعاون الوثيق بين الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه من جانب، والجامعات والمراكز البحثية من جانب آخر، بالشكل الذى يضمن استدامة المشروع فى المستقبل، مع تنفيذ الأعمال بأفضل الوسائل والتقنيات المستخدمة عالميا فى مجال تأهيل الترع، مع التأكيد على أهمية استخدام مواد صديقة للبيئة بقدر المستطاع، وباستخدام تقنيات أسرع فى التنفيذ.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل يشارك فيها ممثلين عن وزارة الرى والجامعات والمراكز البحثية لدراسة البدائل المختلفة لأعمال التأهيل كمرحلة عاجلة (بدائل أقل تكلفة وأكثر استدامة لتأهيل الترع)، مع قيام "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار" بتوفير التمويل اللازم لإجراء عدد من الأبحاث فى هذا المجال مع الاستعانة بالخبرات المصرية الموجودة بالخارج.