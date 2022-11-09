بيراميدز يهزم نيجيليك بطل النيجر بثلاثية ويتأهل لمجموعات الكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 09:30 مساءً - تأهل فريق بيراميدز لدور المجموعات بعد الفوز على نيجيليك بطل النيجر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي في إطار إياب دور الـ٣٢ الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية.

الهدف الأول جاء بعدما مر رمضان صبحي بشكل رائع من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها وليد الكرتي براسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت أعلى منتصف المرمى، فيما جاء الهدف الثاني بعد كرة عرضية من جهة اليمين قابلها عبد الله السعيد برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى، أما الهدف الثالث سجله فخري لاكاي بعد تمريرة رائعة من محمد حمدي وضعت فاخري لاكاي في إنفراد تام بالمرمى فاستلم الأخير الكرة مع مراوغة حارس المرمى ثم سدد الكرة في الشباك الخالية.

وجاء التشكيل على النحو التالي: "حراسة المرمى: أحمد الشناوي، وخط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي، وخط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - مصطفى فتحي، وخط الهجوم: فخري لاكاي"

وتواجد على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي - يوسف نادر - محمود وادي - كريم حافظ - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - محمود صابر - محمود دونجا - عبد الله مجدي".

وأدار المباراة طاقم حكام من مالي بقيادة الحكم بابو تراوري، ويعاونه موديبو ساماكي المساعد الأول، وأمادو بيلي المساعد الثاني، وإبراهيما كيتا الحكم الرابع، ويراقب المباراة أحمد مويجي، من تنزانيا، ويراقب الحكام جيروم إيفونج من الجابون، والدكتور محمد سلطان من مصر لمتابعة إجراءات فيروس كورونا.