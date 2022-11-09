فيوتشر يتأهل للمجموعات بالكونفدرالية بالفوز على أول أغسطس بركلات الترجيح.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 09:30 مساءً - تأهل فريق فيوتشر الى دورى المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية عقب الفوز على فريق أول أغسطيس الانجولى بركلات الترجيح بنتيجة 3/2 من المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد السلام ضمن منافسات إياب دور الـ 32 التكميلى للبطولة .

وجاء هدف فريق أول أغسطيس عن طريق اللاعب داجو تشامبا في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول حيث انفرد اللاعب داخل منطقة جزاء فريق فيوتشر ليسديد الكرة بشباك محمود جنش .

و شهد أحداث المبارا سيطرة من قبل لاعبى فيوتشر حيث ظهرت هجمات الفريق عن طريق كل من مصطفى البدرى و مروان محسن و محمد رضا " بوبو " ولكن جميعا لم تكتمل باحراز الأهداف .

وخاض فريق فيوتشر بقيادة على ماهر بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. محمود عبد الرحيم "جنش" .

الدفاع .. جوزيف جوناثان - سعد سمير- محمود مرعي - عمر كمال عبد الواحد .

الوسط .. مهند لاشين - ناصر ماهر - كريم وليد - محمد رضا " بوبو " .

الهجوم .. مصطفى البدري - مروان محسن .