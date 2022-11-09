سفيرنا بأثينا: تسهيل إجراء تحليل الـDNA لأهالى ضحايا مركب هجرة غير شرعية

جدة - نرمين السيد - صرح السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية فى أثينا، اليوم الأربعاء، أن السفارة واصلت اتصالاتها مع السلطات المصرية المعنية طوال الأيام الماضية لتسهيل واستثناء أهالى ضحايا المركب الهجرة غير الشرعية الذى غرق امام السواحل اليونانية الأسبوع الماضى، وذلك لتمكينهم من سرعة إجراء تحليل الـ DNA الذى طالبت به السلطات اليونانية، حتى يتسنى مطابقة الجثامين والتعرف عليها، واستصدار موافقة السلطات اليونانية على نقل الجثامين الى ذويهم فى مصر.





وأضاف أن الجهات المعنية فى مصر أكدت بأن أهالى الضحايا "الأب والأم" يمكنهم التوجه اعتباراً من صباح يوم غد الخميس الموافق 10 نوفمبر الجارى، لمصلحة الطب الشرعى بالسيدة زينب بجوار سور مجرى العيون لعمل تحليل ال DNA، وأن مصلحة الطب الشرعى سوف توافى السفارة المصرية فى أثينا مباشرة بنتائج التحاليل تباعًا فور اعتمادها، حتى يتسنى إبلاغها للسلطات اليونانية وبدء الإفراج الفورى عن الجثامين ونقلها إلى مصر. واتصالاً بما سبق، تود السفارة التأكيد على مواصلة متابعتها اليومية لكافة الإجراءات اللازمة مع الجانب اليونانى الذى أكد استعداده التام للتعاون مع السفارة فى هذا الشأن، وذلك لشحن الجثامين التى سيتم التأكد من هويتها، وكذلك تسهيل كافة الإجراءات اللازمة. وإذ تتقدم السفارة المصرية مجددًا بخالص التعازى والمواساة فى وفاة وفقدان أبناء مصر الكرام فى هذا الحادث الأليم، تود أن تعرب عن تقديرها وامتنانها لكافة الجهود المخلصة لأبناء الجالية المصرية فى اليونان وخارجها طوال الفترة الماضية بما برهن بوضوح على ما يتحلى به الشعب المصرى من شهامة وإنسانية.

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