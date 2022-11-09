وقفة تضامنا مع النائب عمرو درويش أمام مقر BBC فى لندن (صور)

جدة - نرمين السيد - وعبر النشطاء، خلال الوقفة الاحتجاجية عن رفضهم لما حدث مع النائب عمرو درويش، عن تنسيقية شباب الأحزاب، على هامش مؤتمر المناخ، والذى استخدم حقه فى الرد على مزاعم بشأن علاء عبدالفتاح.

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