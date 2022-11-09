صحة سوهاج: غلق وتشميع 25 منشأة طبية وضبط أدوية مهربة (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بمشاركة هيئة الدواء المصرية وتنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وبتوجيهات السيد الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتورة كريمة حامد وكيل مديرية الشئون الصحية بسوهاج، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر.

وضم فريق تفتيش كلا من: د محمدسيد فقير، ود محمد بدار محمد، ود محمد سعد الدين، ود منى عبد الناصر، ود حسن الطاهر، ود عبدالله حسنى، وعددا من مفتشى العلاج الحر بصحة سوهاج.

كما شارك أيضا عدد من مفتشى هيئة الدواء المصرية: د الحسينى محمد عبد العزيز، ود خالد سعد، ود محمد بدرى، ود سماح السيد أحمد، ومحمد عبدالله مسئول بنك الدم.

وأسفرت الحملة عن، غلق وتشميع 25 منشأة طبية غير مرخصة داخل نطاق المنشأة تمثلت فى، 8 معامل تحاليل، و2 مركز علاج طبيعى، و2 عيادة أسنان، ومركز جراحة نساء وتوليد، ومركز للحضانات، و11 عيادة فى تخصصات مختلفة.

كما ضبطت فرق التفتيش أيضا مركزين للعلاج الطبيعى غير مرخصين إحداهما داخل نطاق أخميم والآخر داخل نطاق البلينا، حيث تم ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية منتهية الصلاحية وأخرى غير مسموح بتواجدها داخل المركزين وتم تحريز المضبوطات وعمل المحاضر اللازمة.

كما تم أيضا ضبط مجمع عيادات بنطاق ساقلته غير مرخص وبه عدة عيادات فى تخصصات مختلفة ومعمل وغرفة عمليات كبرى ولا يتبع اى إجراءات مكافحة العدوى مما يخالف الاشتراطات الصحية المتبعة وتم عمل المحاضر اللازمة وإصدار قرار غلق المنشأة.

ومن جانبه أكد الدكتور سامى النجار، وكيل وزارة الصحة أن صحة المواطن أهم الأولويات، مؤكدا: "لن يتم التهاون مع المتلاعبين بها.

كما شدد وكيل الوزارة على المرور الدائم على جميع المنشأت الطبية، والتأكد من الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية واشتراطات مكافحة العدوى.