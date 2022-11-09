هيئة الرعاية الصحية تستعرض تجهيزات مستشفى شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - أبرزت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تجهيزات وتطويرات مستشفى شرم الشيخ الدولى، كونه أول مستشفى مصرى حاصل على الاعتراف الدولى من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء "GGHH".





وأوضحت الهيئة أن مستشفى شرم الشيخ الدولى، أول مستشفى يطبق التحول الأخضر، مؤكدة تبنى الهيئة مفهوم تعزيز التحول الأخضر لمنشآتها للوصول إلى منشآت خضراء مستدامة صديقة للبيئة قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية. وتابعت الهيئة أن مستشفى شرم الشيخ الدولى اجتاز 3 مراحل للوصول إلى الاعتراف الدولى من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH، بداية من حصول مستشفى شرم الشيخ على المركز الثانى على مستوى محافظة جنوب سيناء فئة المشروعات الكبيرة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مرورًا بإعلان مستشفى شرم الشيخ الدولى مستشفى خالٍ من الزئبق اتساقا مع مبادرة منظمة الصحة العالمية لرعاية صحية بدون زئبق، وصولًا لحصول هيئة الرعاية الصحية على شهادة الاعتراف الدولية من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء التابعة لمنظمة رعاية صحية بدون ضرر كأول عضو مسجل من جمهورية مصرالعربية.

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