«السبكى» يؤكد أهمية وضع الرعاية الصحية ضمن أولويات قضايا تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، فى افتتاح جناح منظمة الصحة العالمية بالمنطقة الزرقاء (Blue Zone) على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27، والذى تستضيفه مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 من شهر نوفمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ.





جاء ذلك بمشاركة الدكتور تيدروس أدناهوم، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وبحضور الدكتورة ماريا نيرا، مدير الصحة والبيئة وتغير المناخ فى المنظمة، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، وعدد من مسئولى منظمة الصحة العالمية.

وأكد السبكى، أهمية وضع الرعاية الصحية ضمن أولويات قضايا التغيرات المناخية التى سيتم مناقشتها بمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 لهذا العام، مشيرا إلى الارتباط الوثيق بين الصحة والبيئة، وما يمكن أن تحققه الدول من مزيد من الاستثمارات ومكاسب كبيرة نتيجة الإصحاح البيئى.

وثمن السبكى، جهود منظمة الصحة العالمية فى المساهمة لوضع حلول مبتكرة لتعظيم فوائد الرعاية الصحية وجعلها أكثر أمانا ودون ضرر والمشاركة فى عمليات الإصحاح البيئى ومعالجة تغير المناخ، ومثمنا دور المنظمة فى التعامل مع مختلف الجهات لتخفيف حدة تأثير تغير المناخ على صحة الإنسان، ودعم قدرة المنشآت الصحية على الاستجابة للتغيرات المناخية لتوفير أفضل مستوى ممكن من الصحة لجميع الشعوب، والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن التغيرات المناخية تؤثر فى صحة الإنسان، وأنه كان ولا بد من تضافر وتكاتف الجهود للحد من آثار التغيرات المناخية، وتفعيل المبادرات والمشروعات الصحية الخضراء، لتوفير رعاية صحية أكثر صحة وأمانا على الشعوب، مشيرا إلى جهود الهيئة فى مجال الرعاية الصحية الخضراء، بالتحول الأخضر لمستشفى شرم الشيخ الدولى لاستقبال مؤتمر المناخ، وكأول مستشفى تحصل على الاعتراف الدولى من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء (GGHH) بمصر.

وأعرب السبكى، عن فخره بإشادة منظمة الصحة العالمية بمجهودات مصر فى التطور الهائل بمجالات الرعاية الصحية وتكنولوجيا الرعاية الصحية المختلفة والتحول الأخضر للمنشآت الصحية، مؤكدا أهمية إنجاح الحدث العالمى الذى تستضيفه أرض مصر الآن، وتابع: أن هذا الحدث ميلاد دولى لمصر بالجمهورية الجديدة والقادرة على إبهار العالم دوما بقيادتها وعقولها ورجالها وشبابها.