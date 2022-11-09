باحثة بالمركز المصري للفكر: كل دول العالم مهتمة بقضايا التمويل في قمة المناخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 07:30 مساءً - قالت فردوس عبدالباقي، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن اهتمام كل دول العالم بقضية التمويل، على هامش مشاركتهم في قمة المناخ المنعقدة حاليا في مدينة السلام بشرم الشيخ، سببه وجود الكثير من الدول المتضررة بسبب أزمة حرب روسيا وأوكرانيا، بخلاف عرض المؤتمر قضايا خاصة بالخسائر والأضرار التي تتعرض لها الدول جراء التغيرات المناخية.

وتقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أن دولة باكستان، شهدت تضرر 33 مليون شخص جراء التغيرات المناخية، على الرغم من كونها دولة لا تساهم في الانبعاثات الكربونية إلى حد كبير.

واستطردت: أن «نقطة الانطلاق الأساسية في هذا المؤتمر، تتعلق بقضية التنفيذ، الأمر المرتبط بمسألة التمويل، إذ أن مسألة التمويل، عانت الكثير من العراقيل حتى القمة الأخيرة، التي لم تشهد أي تقدم ملحوظ، والقمة التي نتج عنها اتفاق باريس في عام 2009، بتمويل 100 مليار دولار، باتت غير كافية، في ظل ما تشهده الاقتصاديات الدولية المختلفة من تراجع وتدهور».

وأوضحت أن هناك دول كثيرة متضررة من أزمة التمويل في قضية المناخ، كما أن فكرة انطلاق قمة المناخ الأساسية، هي تمويل حلول التغيرات المناخية.