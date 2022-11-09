عضو مجلس الشيوخ: نعقد لقاءات كثيرة لمعرفة مشكلات المواطنين وتحدياتهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 07:30 مساءً - قال النائب رامي جلال عامر، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنسيقية شباب الأحزاب تشارك بـ48 نائبا في مجلسي الشيوخ والنواب، وقررت التنسيقية منذ فترة قبيل الإنطلاق الرسمي للحوار الوطني، بضرورة عقد لقاءات جماهيرية في الشارع المصري، بهدف الاستماع للناس في أماكنهم، ومعرفه مشكلاتهم وتحدياتهم.

وأضاف «عامر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن أعضاء التنسيقية، خلال اللقاءات الجماهيرية يستمعوا للمواطنين في أماكنهم لمعرفة تصوراتهم، عن حلول لتلك التحديات، بغرض رفع كل تلك الأمور في شكل تصورات للحوار الوطني.

واستطرد: «فيه لقاء هيتم النهاردة في تمام الساعة 7 مساءً، وهنقعد اللقاء الجماهيري مع أعضاء مجلس إدارة المرشدين، وينضم إليهم المرشدين السياحيين وغرفة وكالات السفر والسياحة، وخلصنا مؤخرا لقاء جماهيري في أسوان والنوبة وحلايب وشلاتين».

وأوضح أن اللقاء الجماهيري، لا يوجد به محاور على أساسها يتم تحديد جدول اللقاء، «أحنا مش بننظم ندوة، ولكن أحنا رايحين نسمعهم وبنسمع أهم مشكلاتهم خاصة في الغردقة، ومعانا غرفة وكالات السفر والسياحة وهيحضر مجموعة من جمعية رجال الأعمال والمستثمرين، وبنحاول نسمع المشكلة من كل جوانبها».