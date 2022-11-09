”السياحة” تعفي مشرفي رحلات العمرة من دفع 3200 رسوم البوابة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 07:29 مساءً - قررت وزارة السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، إعفاء مشرفي رحلات العمرة من رسوم مراجعة بوابة العمرة المصرية والمقدرة بـ 3200 جنيه.

وأشارت وزارة السياحة والآثار، في بيان لها، أن العمل بإعفاء مشرفي رحلات العمرة من رسوم البوابة يتم العمل به اعتبارًا من حصة العمرة المخصصة لشهر نوفمبر الجاري والمحددة بـ 40 تأشيرة لكل شركة وثقت عقودها للعمل بموسم العمرة.

واشترطت وزارة السياحة والآثار، على شركات السياحة اتباع عدة خطوات للحصول على الإعفاء من الرسوم وهي:

- إنشاء الرحلة وفقًا للآلية المعتمدة.

- ‏إدراج المشرف في خانة باركود المشرفين مع إدراج التأشيرة الخاصة به للتحقق منها واختيار ملف الرحلة التي يرافقها.

- ‏توجيه ملف المعتمرين للمراجعة من خلال وزارة السياحة والآثار للحصول على الموافقة.

- ‏الضغط على طلب باركود المشرف حتى تتمكن من تتمكن من استخراج باركود المشرف أولًا ومن بعده باركود المعتمرين.

- ‏فيما يخص الرحلات المتداخلة لنفس المشرف فإن الآلية المحددة لها سارية دون تعديل.