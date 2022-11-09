وزير الري: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع تشاد ومختلف الدول الإفريقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 07:29 مساءً - التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عليو إبراهيم، وزير المياه الحضرية والريفية التشادي، وذلك على هامش قمة المناخ المنعقدة حاليًا في شرم الشيخ.

وأشار الدكتور سويلم، للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين، وحرص مصر على تنمية وتعزيز التعاون مع تشاد ومختلف الدول الإفريقية.

من جانبه، أشاد عليو، بالتنظيم المتميز لمؤتمر المناخ، وحرصه على المشاركة فى هذا المؤتمر المهم، مشيرًا لمشاركة وفد تشادي في فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، والذي عُقِدَ في أكتوبر الماضي.

وأشار الدكتور سويلم، إلى أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظرًا لتأثيرها الواضح على الموارد المائية حول العالم مثل التراجع الشديد في مساحة بحيرة تشاد بوسط أفريقيا، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية تحويل هذه التحديات لفرص للتعاون بين مختلف الدول.



وأكد أيضا استعداد مصر لتقديم خبراتها الكبيرة فى مجال إدارة المياه لاشقائها الافارقة، وذلك فى إطار التعاون (جنوب - جنوب)، موضحًا أن الوزارة تُقدم بالفعل كافة أشكال الدعم للدول الأفريقية الشقيقة من خلال تنفيذ مشروعات مختلفة بالعديد من هذه الدول، أو من خلال تدريب المتخصصين الافارقة بالمركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة ومركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا.

وتوجه الدكتور سويلم، بالدعوة لتشاد لدعم مبادرة التكيف بقطاع المياه والتي ستطلقها مصر يوم ١٤ نوفمبر الجاري، والتي سيتم التركيز فيها على محور التدريب وبناء القدرات، وتنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية بالدول الإفريقية.