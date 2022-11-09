وزارة الهجرة تبث فعاليات جلسة «نحو الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية» غدًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 07:29 مساءً - أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن بث فعاليات جلسة "نحو الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية" عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في تمام الساعة 1 ظهر غدٍ الخميس، بالمنطقة الخضراء قاعة A، والتي تنظمها وزارة الهجرة ضمن جلسات المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مؤتمر المناخ Cop 27، بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة.

ويتحدث خلال الجلسة 6 من شباب المصريين الدارسين والباحثين بالخارج أعضاء مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "ميدسي"، وهم، "مينا حنين" باحث ومحاضر في كلية علم التحكم الآلي بالجامعة الوطنية الأسترالية، و"هشام نصر" خبير في مجال الطاقة والاستدامة، و"رامي العادلي" مدير البحث والتطوير لمجلات الطاقة المتجددة بالولايات المتحدة الأمريكية، "دينا أيمن" مديرة البرامج المصرية الأمريكية الرائدة في برامج هندسة البرمجيات في مايكروسوفت، و"نادین مصطفى" باحثة دكتوراة في جامعة إمبریال كولیدج في لندن في قسم الهندسة الكیمیائیة، و"جو وهبة" باحث جامعي مصري أمريكي في جامعة برينستون.

وتناقش الجلسة تقليل تأثيرات ثاني أكسيد الكربون في المصانع، والتقاطه وتخزينه، مضيفة أنه من المقرر استعراض تجربة الربط بين تقنيات التحول الرقمي لمواجهة التغيرات المُناخية، وكذلك دراسة ردود الأفعال الناجمة عن تلك التغيرات، وتداعياتها على العالم، بجانب تقديم حلول مبتكرة وتطبيقها في مصر، بالإضافة إلى مناقشة مصادر الطاقة المتجددة، ومستقبلها في مصر، بجانب طرح سبل الاستفادة من ثرواتنا الطبيعية من الرياح والشمس، وغيرهم من مصادر الطاقة النظيفة.

يشار إلى أن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ قد انطلقت الاثنين الماضي وتمتد خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، وبمشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون حوالي 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.