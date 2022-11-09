حلقة نقاشية حول ريادة الأعمال والابتكار بفعاليات مؤتمر COP27

جدة - نرمين السيد - وذلك من خلال استعراض عدد من النماذج الرائدة فى مجال ريادة الأعمال والابتكار والتى من شأنها تقديم حلول ابتكارية للتعامل مع تحديات المناخ.

وأدار الجلسة الدكتور عمرو سعده، أستاذ ريادة الأعمال المساعد بالجامعة البريطانية فى القاهرة، وعبد الرحمن أيمن المؤسس والرئيس التنفيذى لمنصة Educatly، وهدير شلبى الرئيس التنفيذى لتطبيق طلبات مصر ومحمد منصورى المؤسس والمدير التنفيذى لشركة Rabbit Mobility ويس عبد الغفار المدير التنفيذى لشركة Solarize EGYPT.

وبدأ سعده، الجلسة بالتعريف بمنصة منتدى شباب العالم باعتبارها مبادرة رئاسية من الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، لكل شباب العالم ليعبروا عن أنفسهم والاستماع لأفاكارهم، كما أعرب عن سعادته بأن المتحدثين فى هذه الجلسة كانوا حضور فى منتدى شباب العالم فى نسخته الماضية، مشيرًا إلى أن ما تم عرضه من أفكار هؤلاء الشباب أًصبح منفذًا على أرض الواقع حاليًا.

وصرح منصورى، أن هدف شركته هو توفير وسيلة مواصلات صديقة للبيئة وسريعة فقد نجحنا فى تحويل الأسكوتر والدراجات من مجرد رياضة ترفيهية إلى وسيلة مواصلات تختصر أى مسافة داخل القاهرة كبداية وبعد نجاح الفكرة تم نشرها فى عدة محافظات أخرى، ما يؤدى إلى نجاح أى نموذج أعمال هو أن يجد حل مبتكر لمشكلات وتحديات تواجه مجتمعتنا التى نعيش بها.

وأضاف منصورى، أن فكرة إنشاء منصة تجمع أفضل الفرص التعليمية بالجودة التى يبحث عنها الطالب كانت حل لمشكلة أحد أفراد عائلته الذين وجدوا صعوبة فى البحث عن جامعة تلبى احتياجاتهم ورغباتهم فى الحصول على جودة تعليم معينة بعد مرحلة الثانوية العامة.

ومن جانبها، أكدت هدير شلبى، أن زيادة الوعى بمواجهة التغيرات المناخية يجعل رائد الأعمال يفكر عند تطبيق فكرته أن تكون صديقة للبيئة وتقلل الانبعاثات الكربونية فعلى سبيل المثال فى "طلبات" أثبتت أبحاث السوق أن التسوق الإلكترونى يساهم فى تقليل الانبعاثات الكربونية عن التسوق التقليدى لأنه يوفر فى المواصلات المستخدمة فى النقل.

وقد ساعدت التكنولوجيا فى التعرف على الزبائن الذين يعيشون فى أماكن قريبة من بعضهم البعض ويتم تجميع طلباتهم وتوصيلها مره واحده مما يزيد من ترشيد استهلاك الوقود.

فيما قال عبد الغفار، أن شركته أصبحت قادرة على إنتاج كميات أكبر من الطاقة الكهربائية النظيفة وبأسعار أرخص بكثير من السابق تحديدًا بعد دعم الحكومة المصرية للاستثمار فى مجال الطاقة الشمسية، وأن القطاع الخاص على استعداد أن يدخل كشريك للدولة "القطاع العام" فى هذا المجال ولكن نحتاج للجلوس مع الحكومة والتفاوض وشرح أبرز التحديات التى تعانى منها الحكومة حتى يتثنى لنا إيجاد الحلول المناسبة.

واختتم جميع الضيوف على تقديم نصيحة لصغار رواد الأعمال وهو الاستمرار فى البحث والابتكار والتطوير ومجابهة التحديات وعدم التوقف وأن أى نجاح يحتاج إلى تغيير فى العادات والسلوكيات حتى نحدث تغييرًا ايجابيًا لبلدانا ومجتمعانا.