التقديم متاح الآن.. مدرسة رسمية دولية جديدة فى روض الفرج

جدة - نرمين السيد - وتقبل المدرسة طلبات التقديم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال FS1 فقط، على ألا يقل عمر الطفل عن 4 سنوات ولا يزيد على 4 سنوات و11 شهرًا و29 يوما، فى الأول من أكتوبر 2022.

ويأتى التوسع فى إنشاء المدارس الرسمية الدولية، فى إطار حرص الدولة على تقديم التعليم المتميز الذى يبنى جيل المستقبل، وتوفير خدمة تعليمية متنوعة تتلائم مع رؤية مصر 2030.

للاطلاع على شروط الالتحاق والمستندات المطلوبة للتقديم للمدرسة الرسمية الدولية بروض الفرج اضغط على هذا الرابطhttps://drive.google.com/file/d/14iff8zNceFS9cw1tUcaRXGVLaRr0LqCE/view?usp=share_link

للتسجيل على نموذج التقديم الإلكترونى اضغط على هذا الرابط

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBbg1tqkcojlgNk9tFyff_mbMY5JGIADXRCAeH6s3dQ6TEzA/viewform?usp=share_link

للدخول على نموذج التقديم للالتحاق بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال "FS1" للعام الدراسى 2022-2023 هذا الرابط

https://drive.google.com/file/d/1-_umfrFnTwCZayLazoRiS-VBBZhjQMnt/view?usp=share_link

ويستمر التقديم للالتحاق بالمدرسة، حتى اكتمال العدد المستهدف.

ونوهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى ضرورة طباعة نموذج التقديم ملون وملىء جمع البيانات بالكامل بخط واضح وتسليمها أثناء المقابلة الشخصية للطلفل، التى يتم تحديدها من خلال المدرسة التى ترسل الموعد عن طريق البريد الإلكترونى المسجل على نموذج التقديم الإلكترونى.

المدارس المصرية الدولية

المدارس المصرية الدولية الحكومية، تجربة أطلقتها وزارة التربية والتعليم فى عام 2014، بدأت بمدرستين فى مدينتنى الشيخ زايد والمعراج، بناء على بروتوكول ثلاثى بين منظمة البكالوريا الدولية IBO، ومدارس جرين لاند الدولية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وفى عام 2018، قررت الوزارة التوسع فى تجربة المدارس الحكومية الدولية، بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة المدارس الدولية فى مصر، تلبية لحجم الطلب المتزايد من أولياء الأمور على هذه النوعية من المدارس، واليوم وصل عدد المدارس إلى 18 مدرسة فى محافظات مختلفة.

ويقدم هذا النوع من المدارس مناهج معتمدة دوليا سواء البكالوريا الدولية أو الثانوية البريطانية، ويحصل الطالب فى نهاية مشواره التعليمى على شهادة الـIB أو الـIG، وهى شهادات معتمدة فى جميع الجامعات سواء المصرية أو الأجنبية، لكن أهم ما يميزها هو انخفاض مصروفاتها الدراسية مقارنة بالمدارس الدولية الأخرى، حيث تبدأ المصروفات من 15 ألف جنيه ولا تتجاوز 20 ألفا.

واستحدثت وزارة التربية والتعليم هذه المدارس لخدمة الطلاب من الطبقة المتوسطة، الذين يرغب أباؤهم فى حصولهم على خدمة تعليمية بمعايير دولية وأيضا مصروفات مخفضة.

ويبدأ التقديم للمدارس الحكومية الدولية من سن 4 سنوات للالتحاق بالسنة الأولى من مرحلة رياض الأطفال.

وتنقسم المدارس الرسمية الدولية إلى: مدارس تمنح شهادات البكالوريا الدولية IB، وأخرى تمنح شهادات الثانوية البريطانية IG، وهى كالتالى:

المدارس التى تمنح شهادة الـIB

المدرسة المصرية الدولية فى الشيخ زايد.

المدرسة المصرية الدولية فى المعراج.

المدرسة المصرية الدولية فى التجمع الخامس.

المدارس التى تمنح شهادة الـIG

المدرسة المصرية الدولية فى الشروق

المدرسة المصرية الدولية فى العبور

المدرسة المصرية الدولية فى بورسعيد1

المدرسة المصرية الدولية فى بورسعيد 2

المدرسة المصرية الدولية فى طنطا

المدرسة المصرية الدولية فى المنصورة

المدرسة المصرية الدولية فى الإسكندرية

المدرسة المصرية الدولية فى دمياط

المدرسة المصرية الدولية فى زهراء مدينة نصر

المدرسة المصرية الدولية فى مصطفى النحاس

المدرسة المصرية الدولية بـ6 أكتوبر 1

المدرسة المصرية الدولية بـ6 أكتوبر 2

المدرسة المصرية الدولية بـ6 أكتوبر 3

المدرسة المصرية الدولية فى العاشر من رمضان

المدرسة المصرية الدولية فى كفر الشيخ

بالإضافة إلى المدرسة المصرية الدولية فى العاصمة الإدارية الجديدة الجارى تشغيلها.