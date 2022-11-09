محمود محيى الدين يؤكد ضرورة التخطيط الجيد لمشروعات المناخ القابلة للاستثمار

جدة - نرمين السيد - أكد رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المُستدامة الدكتور محمود محيى الدين، ضرورة التخطيط الجيد لمشروعات المناخ القابلة للاستثمار علاوة على تعزيز تمويل العمل المناخى فى إطار التنمية المُستدامة وتوطين المبادرات الإقليمية.





جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها فى جلسة بعنوان "مشروعات المناخ: من المفاهيم إلى الواقع"، بحضور وزيرة التغير المناخى فى باكستان شيرى رحمان، وشيمارا ويكراماناياكى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لمجموعة ماكوارى، والدكتورة رولا دشتى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا "الإسكوا" وأنطونيو بدرو مدير المكتب الإقليمى للجنة الاقتصادية لإفريقيا وسنجمن نم مدير لجنة البيئة والتنمية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.

وأشار رائد المناخ إلى المشروعات التى أسفرت عنها المنتديات الإقليمية الخمسة بالتعاون مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ واللجان الإقليمية الاقتصادية للأمم المتحدة ورواد المناخ.. موضحا أنه جار حاليا التفاوض بشأن تلك المشروعات وتوفير التمويل اللازم.

وأوضح رائد المناخ أن التخفيف يعد الخط الأول لمواجهة التغير المناخى ويعد التكيف والخسائر والأضرار خطوط الدفاع التالية التى تحتاج مزيدا من الجهود وكذلك تعزيز التعاون مع القطاع التأمينى.

وشدد على أهمية تعزيز دور الجهات الفاعلة غير الحكومية فى ملفات التكيف والخسائر والأضرار من خلال العديد من الشراكات فى عدة مجالات مثل نظم الإنذار المبكر..داعيا إلى توسيع نطاق الوسائل التمويلية الميسرة التى تتبناها وكالة التنمية الدولية لتشمل الدول متوسطة الدخل.

وأكد ضرورة توفير كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالمشاريع المقترحة للتمويل علاوة على دعم أسواق الكربون، مشيرا إلى مبادرة إفريقيا لأسواق الكربون والتى تم إطلاقها فى إطار فعاليات قمة المناخ.

ومن جانبها، نوهت الوزيرة الباكستانية شيرى رحمان إلى ضرورة التعامل مع المخاطر المتعلقة بالاستثمار فى مشروعات المناخ خاصة وأن حشد الاستثمارات من القطاع الخاص من الأمور الصعبة على أرض الواقع.

وأوضحت رحمان أن أولويات بلادها هى التكيف مع التدابير طويلة الأجل لمكافحة تداعيات تغير المناخ الباكستانية وتطوير آلية شفافة تحدد بوضوح احتياجات تمويل المناخ.