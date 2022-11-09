الاتحاد الأوروبى يحدد أهدافا لخفض انبعاثات الكربون تزامنا مع COP27

جدة - نرمين السيد - توصل الاتحاد الأوروبى اليوم الأربعاء لاتفاق يحدد أهدافا وطنية لخفض انبعاثات الكربون، وذلك بالتزامن مع مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" المنعقد فى مدينة شرم الشيخ.





وحسب بيان الحكومة الألمانية فإن البرلمان الأوروبى والمجلس الأوروبى قد توصلوا لقانون يحدد أهدافا وطنية للحد من انبعاثات الكربون الإجمالية بحلول نهاية العقد فى مختلف القطاعات، موضحا أنه سيتم زيادة هدف التقليص لألمانيا، من 38% إلى 50%.

وأضاف البيان أنه تم إقرار عدد من اللوائح لخفض انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون من النقل البرى والنقل البحرى المحلى وتدفئة المبانى والزراعة والمنشآت الصناعية الصغيرة وإدارة النفايات، حيث تولد هذه القطاعات، وهى ليست مدرجة فى نظام تجارة الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبى، حوالى 60 بالمئة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى فى التكتل، ومن المنتظر أن يخفضها القانون المزمع بنسبة 40 بالمئة مقارنة بعام 2005.

يشار إلى أن القانون جزء من خطة الاتحاد الشاملة لخفض صافى الانبعاثات بنسبة 55 بالمئة عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخى بحلول عام 2050.

وسيتم زيادة هدف التقليص لألمانيا، وهى أكبر اقتصاد فى أوروبا، من 38% إلى 50%، بينما بلغاريا وهى أفقر دول بالاتحاد الأوروبى، سيصل الهدف إلى 10%.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبى للمناخ، فرانس تيمرمانس فى تصريحات له اليوم إن "الاتفاق يوضح الجهود الوطنية للدول الأعضاء ويضمن التضامن ويوضح المؤتمر الدولى الحالى للمناخ، أن الاتحاد الأوروبى فى مساره للوفاء بالتزاماتنا بشأن المناخ".