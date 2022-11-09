الهجرة تعلن بث فعاليات نحو الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية عبر فيسبوك

جدة - نرمين السيد - تعلن وزارة الدولة للهجرة وشؤون لمصريين بالخارج، عن بث فعاليات جلسة "نحو الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية" عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فى تمام الساعة 1 ظهر غدًا الخميس، بالمنطقة الخضراء قاعة A، والتى تنظمها وزارة الهجرة ضمن جلسات المؤتمر السابع والعشرين للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مؤتمر المناخ Cop 27، بحضور السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة.





يتحدث بالجلسة 6 من شباب المصريين الدارسين والباحثين بالخارج أعضاء مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "ميدسى"، وهم، "مينا حنين" باحث ومحاضر فى كلية علم التحكم الآلى بالجامعة الوطنية الأسترالية، و"هشام نصر" خبير فى مجال الطاقة والاستدامة، و"رامى العادلى" مدير البحث والتطوير لمجلات الطاقة المتجددة بالولايات المتحدة الأمريكية، "دينا أيمن" مديرة البرامج المصرية الأمريكية الرائدة فى برامج هندسة البرمجيات فى مايكروسوفت، و"نادین مصطفى" باحثة دكتوراة فى جامعة إمبریال كولیدج فى لندن فى قسم الهندسة الكیمیائیة، و"جو وهبة" باحث جامعى مصرى أمريكى فى جامعة برينستون. تناقش الجلسة تقليل تأثيرات ثانى أكسيد الكربون فى المصانع، والتقاطه وتخزينه، مضيفة أنه سيتم استعراض تجربة الربط بين تقنيات التحول الرقمى لمواجهة التغيرات المُناخية، وكذلك دراسة ردود الأفعال الناجمة عن تلك التغيرات، وتداعياتها على العالم، بجانب تقديم حلول مبتكرة وتطبيقها فى مصر، بالإضافة إلى مناقشة مصادر الطاقة المتجددة، ومستقبلها فى مصر، بجانب طرح سبل الاستفادة من ثرواتنا الطبيعية من الرياح والشمس، وغيرهم من مصادر الطاقة النظيفة.

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