محافظ الإسكندرية يوجه بالتأكد من ضبط الأسعار وتوافر السلع فى الأسواق

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أى ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب فى الأسعار.





وبحسب بيان صحفى صدر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، فإن حى المنتزة أول برئاسة محمد سحلول شن حملة مُكبرة للتفتيش على المحال التجارية ومراقبة الأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، استهدفت شارع محمد نجيب وعمر بن عبد العزيز وشارع 56 والعيسوى، وأسفرت عن تحرير 18 محضرًا متنوعًا و7 إنذارات وإعدام 60 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وفرض غرامات فورية تقدر بـ 10 آلاف جنيه. وأشار إلى حى المنتزه ثان برئاسة هدى أبوكليلة، شن حملة مُكثفة للتصدى لظاهرة التلاعب بالأسعار شملت شارع المعهد الدينى، وشارع 30 أبوخروف، وتم تحرير 8 محاضر متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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