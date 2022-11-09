توجيهات مشددة من «تعليم القاهرة» لنبذ العنف ونشر التسامح بين طلاب المدارس

جدة - نرمين السيد - وجاءت التعليمات كالتالى:

- بث روح التسامح والتعاون والتحلى بالأخلاق الحميدة من خلال إطلاق المبادرات ومشاركة الطلاب فيها.

- التأكيد على الأخصائى الاجتماعى والنفسى بإعداد ندوات توعية مكثفة لنبذ العنف والتعريف بمخاطره على حياة ومستقبل الطلاب والمجتمع ككل، وتقديم الدعم والمساندة النفسية وإعداد برامج إرشادية.

- تفعيل الإشراف منذ دخول الطلاب المدارس وحتى مواعيد الانصراف.

- تفعيل لائحة الانضباط المدرسى.

- الاهتمام بالأنشطة المختلفة والاهتمام بالمسابقات المختلفة وتحفيز الطلاب على المشاركة فيها، وتشجيع المواهب وممارسة الرياضة وإعداد دورى كرة قدم بين المدارس "منتخب" بحيث يتم الدمج بين الفرق المختلفة والتعود على التعامل بروح الفريق.

- تخصيص فقرة ثابتة يوميا فى الإذاعة المدرسية للتأكيد على الأخلاق الحميدة ونبذ العنف والسلوك السىء وعمل نشرات وملصقات تحث على نبذ العنف.

- عقد لقاءات وورش عمل لأولياء الأمور لبيان أساليب ووسائل التنشئة السليمة ومنح الطالب مساحة من التفكير والتعبير عن الرأى؛ لمتابعة سلوك أبنائهم وتوجيههم نحو الأخلاق الكريمة وتقبل الآخر ونبذ أعمال العنف والشغب، حرصا على صحة وسلامة ومستقبل الطلاب.

- توجيه الطلاب بشكل سليم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وضبط الذات واستخدام أسلوب حل المشكلات وتنمية المهارات الاجتماعية فى التعامل والاتصال والتواصل وثقافة الحوار ونبذ الصراع والحرص على ألا يرافقوا أصحاب السوء.

- التنبيه مشددا باتخاذ الإجراءات الصارمة حيال أى أعمال عنف أو بلطجة أو أى اعتداء على ممتلكات المدرسة أو أعمال التخريب وكل ما يضر المناخ التربوى أو يخل بالعملية التعليمية.

- إعلان مشاركة الطلاب بجميع المراحل فى مشروع الوطنى للقراءة والتسجيل على الموقع ومتابعة المسابقة من خلال موجه أول المكتبات.

- الإعلان داخل المدارس بأن من يقوم بممارسة أعمال البلطجة والعنف وترويع الطلبة وتكدير الأمن والسلم داخل المدارس سيتم فصله نهائيا.