مظاهرة للتضامن مع النائب عمرو درويش على هامش أعمال قمة المناخ (صور)

جدة - نرمين السيد - تضامن شباب المجتمع والتيارات المدنية مع النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضد الممارسات التى تعرض لها فى إحدى جلسات مؤتمر المناخ كوب 27، الذى يقام حاليا بمدينة شرم الشيخ.





وشهدت المنطقة الزرقاء بمدينة شرم الشيخ، وقفة تضامنية مع النائب عمرو درويش، حيث رفع المشاركون لافتات داعمة له. كان درويش متواجدا أمس فى المؤتمر الخاص بأسرة السجين علاء عبد الفتاح، واستمع لكل ما قالوه على المنصة، وبعدما انتهوا تماما طلب الحديث وتكلم عن رفضه الكامل استدعاء قوة خارجية والمجتمع الدولى على مصر. وسبق أن فوجىء عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالمعاملة الغريبة من الأمم المتحدة والمسؤولة عن تنظيم المؤتمر الصحفى، وهو ما ينافى المادة الـ 19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية الرأى والتعبير، "أنا شفت أن من ينادون بحرية الرأى والتعبير هم أكثر تعسفا وغير قادرين لتقبل الرأى والرأى الآخر".

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