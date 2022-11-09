«التعليم» تعلن قواعد تنظيم مسابقة أوائل الطلبة للعام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - وعممت الوزارة منشورا على جميع المديريات التعليمية، يتضمن ضوابط إجراء المسابقة.

أولا: ضوابط عامة

- تشكل لجنة على مستوى المديرية برئاسة مدير المديرية، وعضوية مدير التعليم العام ومديرى المراحل التعليمية وموجهى عموم المواد الدراسية الأساسية والتربية الاجتماعية.

- تشكل لجنة على مستوى الإداررة برئاسة مدير الإدارة وعضوية مديرى المراحل التعليمية وموجهى أوائل المواد الدراسية الأساسية والتربية الاجتماعية.

- تقوم اللجان سالفة الذكر بالتنسيق مع لجنة أمانة التعليم بحزب مستقبل وطن على مستوى المحافظة والإدارة بجميع الإجراءات المتعلقة بالمسابقة، والالتزام بالمواعيد التى تحددها لجنة أمانة التعليم بالحزب.

- يسمح بوضع "بانر" المسابقة الذى يحمل شعار والحزب بالمكان المخصص لعقد المسابقة (القاعة) فقط.

- يتولى الحزب توفير الهدايا والجوائز المالية للفائزين، وتقديم الحوافز المادية للمشرفين والمشاركين وفق موازنة المسابقة، مع مراعاة عدم تحميل الوزارة أية أعباء مالية، طبقا لما هو محدد بلائحة المسابقة.

- يتم تحميل C.D بالمشروعات القومية للدولة المصرية وتوزيعه على الإدارات والمدارس المشاركة؛ لتمكين الطلاب من الاطلاع عليها والاستفادة منها.

ثانيا: نظام المسابقة

- المسابقة متاحة لجميع المراحل بالمدارس: الابتدائية، الإعدادية والثانوية العامة الرسمية والخاصة عربى.

- تقوم المدرسة المشاركة فى المسابقة بتشكيل فريق يتكون من 10 طلاب (5 أساسى- 5 احتياطى) للمرحلة الابتدائى والإعدادية، أما بالنسبة لفرق المرحلة الثانوية، فتتكون من 9 طلاب (6 أساسى مقسمين بين الشعب الثلاثة- 3 احتياطى).

- تخصيص 2 من المشرفين لكل فريق لمصاحبته أثناء عقد المسابقة.

- يتم تصعيد 3 مدارس بواقع مدرسة لكل مرحلة: ابتدائية، إعدادية، ثانية عامة، من كل إدارة تعليمية.

ثالثا: مراحل عقد المسابقة

تجرى المسابقة من خلال 4 مراحل كما يلى:

المرحلة الأولى: تتم بين المداس على مستوى المجلس القروى أو الحى "للمناطق المقسمة إلى عدة أحياء وتتبع نفس الإدارة"؛ لتحديد المدرسة الفائزة فى كل مرحلة تعليمية للتصفية على مستوى الإدارة.

المرحلة الثانية: على مستوى الإدارات التعليمية وتخوض تلك المنافسة المدارس الفائزة من المرحلة الأولى، ثم تتم التصفيات باختيار فريق واحد لكل مرحلة تعليمية.

المرحلة الثالثة: على مستوى المحافظة، وتخوض المنافسة الفرق الفائزة على مستوى الإدارة، وتتم التصفيات لتحديد الفريق الأول على مستوى المحافظة.

المرحلة الرابعة: التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، وتتم بين فرق المحافظات؛ لتحديد المحافظات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى لكل مرحلة.

رابعا: تعليمات مهمة

- يتولى الموجهين الأوائل للمواد الأساسية على مستوى الإدارة، وضع الأسئلة خلال المرحلة الأولى والثانية للمسابقة، ويتولى الموجهين العموم للمواد الأساسية على مستوى المديرية خلال المرحلة الثالثة، وضع ورقة أسئلة بها 5 أسئلة فى كل مادة، وتكون الأسئلة عبارة عن اختيار من متعدد فى زمن قدره 20 دقيقة لكل مادة، ويجيب عليها الفريق تحريريا فى نفس الورقة وتمثل 75% من الدرجة.

- يتولى كل من موجه أول التربية الاجتماعية على مستوى الإدارة، والموجه العام على مستوى المديرية، إعداد مجموعة من الأسئلة حول المشروعات القومية الكبرى للدولة ومؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، وعلى كل فريق سحب ورقة ليجيب عنها شفويا، وتمثل 25% من إجمالى الدرجة.

- يتولى مديرو عموم تنمية المواد الدراسية، والتربية الاجتماعية، وضع أسئلة المسابقة للمرحلة النهائية؛ لتحديد المدارس الفائزة من المراحل الثلاثة على مستوى الجمهورية.