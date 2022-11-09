إطلاق تقرير تمويل المناخ بمؤتمر شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى حضره كل من الممثل الخاص لرئيس الدورة 27 للمؤتمر السفير وائل أبوالمجد، وفيرا سونجوى الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة والرئيس المشارك لفريق الخبراء رفيع المستوى المعنى بتمويل المناخ ونيك سترن الأستاذ فى الاقتصاد والحوكمة، ورئيس معهد جرانثام للبحوث، وألوك شارما رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر المناخ. ويأتى إطلاق التقرير خلال "يوم التمويل" المخصص فى إطار الأيام المواضيعية.

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