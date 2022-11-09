خلال استقبال فريق «جوجل».. استعداد حكومى لمنح الشركات الدولية فرصة للتوسع 

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص المصرى والأجنبى، مشيرة إلى انفتاح الحكومة على جذب شراكات جديدة ومنح الشركات الدولية فرصة للتوسع وزيادة قدراتها فى مصر.





جاء ذلك خلال اجتماع السعيد مع فريق شركة "جوجل" العالمية برئاسة أنطونى ناكاش المدير الإقليمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا على هامش فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022 "COP27"، الذى تستضيفه مصر فى مدينة شرم الشيخ.

وتم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين شركة "جوجل" والحكومة المصرية فى عدد من المجالات المرتبطة بقضايا المناخ والاستدامة والاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم الملفات التى تقوم الوزارة بالعمل عليها وكذلك مشروعات الصندوق السيادى المصرى والمشروعات القومية التى تشرف الوزارة على تنفيذها وعلى رأسها المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، ومشروع حياة كريمة.

بدوره، أكد أنطونى ناكاش المدير الإقليمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا حرص "جوجل" على التوسع فى مصر وتقديمها الحلول التكنولوجية فى كافة مناحى الحياة، وذلك باعتبارها شركة تكنولوجية متكاملة، كما أن الشركة تتطلع للتعاون مع الحكومة المصرية فى مجالات الذكاء الاصطناعى وخفض الانبعاثات وكذلك القضايا المناخية.

وأشاد المدير الإقليمى لشركة "جوجل" للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمشروع القومى "حياة كريمة" لما يحققه من أثر اجتماعى واضح، مبديا اهتمام "جوجل" بالتعاون مع الحكومة المصرية لدعم هذا المشروع القومى ومشروعات رفع كفاءة الشباب المصرى بشكل عام.