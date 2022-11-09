أعمال فنية ومشروعات.. جناح «التعليم» بمؤتمر المناخ COP 27 (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد جناح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنطقة الخضراء، إقبالا كبيرا من قبل المشاركين فى فعاليات مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP27)، والتى تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجارى.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الأربعاء، حرص عدد من المشاركين فى قمة المناخ على التعرف على جهود الوزارة فى رفع وعى الطلاب والمعلمين بأهمية قضايا التغيرات المناخية ودمج عامل التغير المناخى والبعد البيئى فى جميع مشروعاتها ومناهجها.

وينظم جناح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، معرضا للأعمال الفنية الفائزة بالمسابقة الفنية للطلاب من مختلف محافظات مصر للتعبير عن القضايا المناخية عن طريق الأعمال الفنية، تحت شعار "رسالة من أطفال مصر إلى العالم"، والتى نظمتها الوزارة خلال الفترة الماضية وتم تكريم الطلاب الفائزين فى حفل فنى فى المتحف القومى للحضارة المصرية.



ويضم الجناح الخاص بالوزارة، مشروعات طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM، الفائزين فى إعداد مشروعات التغير المناخى، والذى يهدف إلى إيجاد حلول لمواجهة التغيرات المناخية.

كما يضم الجناح، نموذج "ماكيت" للمدارس النظيفة الصديقة للبيئة والتى تعمل بالطاقة الشمسية بصورة كاملة، وهو المشروع الذى تعمل الوزارة على تنفيذه فى 250 مدرسة بالمحافظات المختلفة، وذلك بهدف إيجاد سبل للنجاة نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لضمان مستويات أفضل من جودة الحياة فى إطار بيئة صحية، وآمنة، وتنمية مستدامة خضراء.