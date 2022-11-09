تظاهرة بقمة المناخ في شرم الشيخ لدعم عمرو درويش بعد واقعة إخراجه من مؤتمر سناء سيف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 04:29 مساءً - نظم عدد من المواطنين تظاهرة مؤيدة تحمل صورا للنائب عمرو درويش، وذلك بقمة المناخ "كوب 27"، احتجاجا على طرده أمس خلال جلسة "العدالة المناخية"، بعدما شهدت حالة من الهرج والمرج، نتيجة رفض منظمى المؤتمر الصحفى لسناء سيف شقيقة علاء عبد الفتاح، المحبوس على ذمة قضايا، السماح للحضور بالإدلاء بأية تعليقات خاصة بقضية علاء عبد الفتاح.

وقالت إحدى المتظاهرات وتدعي أسمى علاء: جينا علشان ضد علاء عبدالفتاح، وندعم عمرو درويش، وما ينفعش اللى حصل إمبارح وما ينفعش نسكت على واقعة الطرد ده".

وقالت متظاهرة أخرى تدعى أنجيليكا، إن سبب وقفتها رفضها لما حدث للنائب عمرو درويش، فيما قال متظاهر أخر يدعي احمد منتصر عبده، طرد الدكتور عمرو درويش بسبب الشخص علاء عبدالفتاح والتويتات اللى طان عاملها كلام كتير عن الظباط وامهات الظباط وامبارح تم طرد الدكتور عمرو ورافضين لده.

بينما قال متظاهر أخر، "إحنا جايبين حق عمرو درويش اللى تم طرده امبارح والظباط اشرف من علاء عبدالفتاح بكتير".