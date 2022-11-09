سامح شكرى يؤكد لنظيره الآيرلندى ضرورة إحياء عملية السلام فى الشرق الاوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 04:29 مساءً - استقبل سامح شكري وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ ، اليوم الأربعاء، سايمون كوفيني، وذلك على هامش أعمال مؤتمر المناخ COP27 المنعقد بشرم الشيخ.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير الأيرلندي أعرب عن تقدير بلاده لاستضافة مصر للمؤتمر، مشيداً بقدرتها على تنظيم حدث بهذا الحجم الهائل، مؤكداً على التزام بلاده برفع سقف اسهاماتها في عمل المناخ الدولي، والتوافق على سبل وكيفية تحقيق الأهداف المنشودة للمؤتمر لتعزيز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة وفقاً لاجراءات وخطوات واضحة.

ومن جانبه، حرص الوزير شكري على تأكيد أهمية تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف المشتركة في المؤتمر من أجل الوصول الي التوافق حول مختلف الموضوعات. كما نوه خلال اللقاء الي اهمية قيام الشركاء الدوليين برفع اسهاماتهم المادية لتوفير تمويل المناخ اللازم لتعزيز التكيُف وتخفيف التداعيات ومعالجة الأضرار والخسائر.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى ان اللقاء تناول لعدد من القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وما خلفته من حالة استقطاب دولي وتداعيات سلبية على اقتصادات الدول النامية، كما تم التطرق للقضية الفلسطينية، حيث استعرض وزير الخارجية الموقف المصري الثابت بضرورة إحياء مسار عملية السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية.