رئيس أرمينيا: قمة COP 27 مهمة لحماية الأرواح وإنقاذ الكوكب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 04:28 مساءً - أكد الرئيس الأرميني، فاهاجن خاتشاتوريان، على أهمية قمة المناخ COP 27 المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ، لمواجهة تغير المناخ الذي تعاني منه كافة الدول، ولاسيما في أرمينيا قائلا: "تغيرات المناخ لدينا وصلت إلى نسبة 9%، لذلك لدينا أزمات بالموارد المائية والطاقة المتجددة".

أضاف رئيس أرمينيا، في لقائه مع التليفزيون المصري: "بالنسبة لنا نلتقي بمنظمات دولية لذلك مشاركة الخبرات مهمة جدا في مواجهة التغيرات المناخية، كما أن زيادة مصادر التمويل مهم أيضا، ونحن بدأنا في تقييم الخسائر والأضرار، ونأمل أن نصل لبعض الاستنتاجات والإجراءات لمواجهة تغير المناخ".

وتابع الرئيس الأرميني، فاهاجن خاتشاتوريان: "نحن هنا في مؤتمر المناخ نقول كيف تؤثر التغيرات المناخية علينا، وما نسعى لتحقيقه هنا أن نضمن أن هناك جهود تنفيذية لمواجهة التغيرات المناخية، التي أثرت على بيئاتنا، لذلك لدينا سياسات سوف تساعدنا في مكافحة تغير المناخ".

وأكمل: "يجب أن نستثمر في الطاقة النظيفة بشكل جيد، وأنا سعدت بالالتقاء بأحد الأطراف الفاعلة في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ لتساعدنا في تحقيق بعض أهدافنا الاستراتيجية، وأنا أركز بشكل عام على عملية التنفيذ مع شركائنا وأن نكون أكثر طموحا بإجراءات التنفيذ في أرمينيا والعالم بأكمله، لاسيما وأن الحرب الأوكرانية أثرت علينا جميعا".

وأشار إلى أن هناك حلولا أخرى وتوجهات سيتم الوصول إليها في إطار مؤتمر COP 27 لمواجهة التغيرات المناخية، وشهد المؤتمر حوارات صادقة لمواجهتها، ولكن إن لم تفي الدول بالتزاماتها ستتأثر الدول الأخرى، ويجب السعي لحماية الأرواح والعمل على رفاهية المواطنين وإنقاذ الكوكب.

وعن التعاون بين مصر وأرمينيا، قال رئيس أرمينيا: "قطاع الطاقة مهم جدا بين مصر وأرمينيا، وشهدتا الدولتين تعاون بينهما على مدار سنوات طويلة، ويجب أن نمضي قدما في التعاون بين الحكومات وخلق الفرص والعمل وإيجاد حلول للتحديات، وهناك دعوة رسمية لزيارتنا واستكشاف الفرص الموجودة في أرمينيا للتعاون مع رجال الأعمال المصريين، كما أن هناك مناقشات لمزيد من الاستثمار في مصر من رجال الأعمال بأرمينيا، وهناك اتفاقات تم بالفعل التوقيع عليها".