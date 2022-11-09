بيان مشترك بين الاتحاد الأوروبى ومصر بشأن الشراكة حول الهيدروجين المتجدد

جدة - نرمين السيد - وعلى وجه الخصوص، أكدت مصر والاتحاد الأوروبى التزامهما بتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، والحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة فى حدود 1.5 درجة مئوية، من خلال تسريع الانتقال العادل للطاقة من خلال التوسع فى الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.

نحن ننظر بشكل مشترك إلى الهيدروجين المتجدد كمساهم رئيسى فى خفض الانبعاثات، وضمان أمن الطاقة، وكونه فرصة للتعاون الصناعى والنمو الاقتصادى المستدام وخلق فرص للعمل.

نحن منخرطون فى إقامة شراكة طويلة الأمد بشأن الهيدروجين المتجدد، التى ستمكننا من تسريع خفض انبعاثات الكربون من أنظمة الطاقة من خلال تطوير ونشر واستخدام وتجارة غير مشوهة للهيدروجين المتجدد ومشتقاته.

ستتخذ مصر والاتحاد الأوروبى، التدابير اللازمة لتسريع نشر توليد الطاقة المتجددة كعنصر رئيسى فى إنتاج الهيدروجين المتجدد وعنصر أساسى للانتقال نحو أنظمة الطاقة منخفضة الكربون.

كما نعتزم تسهيل وتشجيع الاستثمارات لتعزيز إنتاج وتخزين وتوزيع ونقل الهيدروجين المتجدد ومشتقاته.

كذلك نكثف تعاوننا فيما يخص السياسات والأطر التنظيمية وتقييم السوق والبحث والابتكار لتسهيل تطوير اقتصاد الهيدروجين.

سيتم إيلاء اهتمام خاص لتقييم ودمج الشواغل البيئية المحتملة بعناية فى تصميم وتنفيذ السياسات التى تعزز صناعة الهيدروجين المتجدد، ولا سيما فيما يتعلق باستخدام المياه.

نعتزم كذلك تسهيل الوصول إلى التمويل وتعزيز الاستثمار على مراحل سلاسل قيمة الهيدروجين المتجدد، بما فى ذلك من خلال آليات إزالة المخاطر، والتعاون مع القطاع الخاص وتطوير خطوط أنابيب لمشروعات استثمارية قابلة للاستمرار.

لتحقيق هذه الأهداف، سنجمع ممثلى القطاعات الصناعية المعنية والسلطات التنظيمية والمؤسسات المالية والخبراء لتيسير وضع السياسات والتعاون الصناعى.

سيساعد جلب جميع أصحاب المصلحة فى تسريع تنفيذ المشاريع على الأرض وزيادة استخدام الهيدروجين المتجدد.

ونرحب معا بجميع المساعى المبذولة فى هذا الصدد، بما فى ذلك الجهود المبذولة COP27.

سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم تحدد ركائز التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى مجال الهيدروجين المتجدد على هامش مؤتم أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، فى شرم الشيخ، ما يعزز التعاون الثنائى الجارى بشأن الانتقال الأخضر بما يتماشى مع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر، والبوابة العالمية للاتحاد الأوروبى، وأجندة الاتحاد الأوروبى لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وخطتها الاقتصادية والاستثمارية، وأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر.

نعتبر مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبى تلك، بمثابة لبنة مركزية فى بناء شراكة متجددة بشأن الهيدروجين المتجدد بين الاتحاد الأوروبى ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.