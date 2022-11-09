مصر تطلق أول سوق إفريقية لإصدار وتداول شهادات الكربون

جدة - نرمين السيد - وشهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فعاليات جلسة إطلاق السوق الافريقى الطوعى لشهادات الكربون، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامى الدكانى رئيس البورصة المصرية.

ويعتبر السوق الافريقى لشهادات الكربون، منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة فى مختلف الانشطة الانتاجية فى مصر وإفريقيا على الانخراط فى أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة من استصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب فى معاوضة انبعاثاتها الكربونية التى يصعب تخفيضها.

تساعد أسواق الكربون الطوعية للشركات فى استعادة جزء من إنفاقها الاستثمارى الموجه لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ممارسة أنشطتها وإعادة استثمار هذه الموارد فى تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربونى الذى تسعى لتحقيقه كل دول العالم.

وستعمل كافة الجهات ذات الصلة كالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير أطر ونماذج العمل والهياكل التنظيمية اللازمة لتفعيل السوق الجديد، عبر تبنى سلسلة القيمة والتى تتضمن رفع مستويات وعى ومعرفة الشركات بالسوق الجديد والخدمات المقدمة من خلاله وكيفية الوصول إليها والاستفادة منها فى خفض الانبعاثات الكربونية وكذلك وضع المعايير والضوابط اللازمة لإصدار وتسجيل هذه الشهادات مع ضمان تحقيق اعلى مستويات النزاهة والشفافية وفق المعايير الدولية فى هذا الصدد.

وفى ذات السياق تنتظر الجهات ذات الصلة بالسوق اصدار الإطار العام المنظم للسوق الجديد وذلك من خلال رئيس مجلس الوزراء، خاصة بعد قرار اعتبار شهادات الكربون ورقة مالية قابلة للقيد والتداول لتتواكب مع مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ.

من جانبه أعرب الدكتور مصطفى مدبولى، عن بالغ سعادته بإطلاق مصر لأول سوق إفريقى طوعى لإصدار وتداول شهادات الكربون، مشيدا بالدور الذى قامت به إدارتى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، فى ترجمة سريعة لشعار قمة المناخ هذا العام وهو الانتقال من مرحلة التعهدات الى مرحلة التنفيذ.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن إطلاق السوق الطوعى الجديد يؤكد قدرات الدولة المصرية فى المشاركة بفاعلية نحو دفع جهود تحقيق الهدف الدولى وهو الحياد الكربونى.

بالإضافة إلى أن السوق الجديد يأتى اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتى تتبناها وتنفذها الإدارة المصرية، وتستهدف فى ركيزتها الرابعة تعزيز البنية التحتية لتمويل المناخ؛ ليؤكد أن الحكومة تتعهد بتقديم كافة اوجه الدعم والمساندة لتحقيق مستهدفات هذا المشروع الطموح.

من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، أن المنصة الجديدة تتسق مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات الاقتصاد الأخضر ودعم استراتيجية التنمية المستدامة، لتشير إلى أن الحكومة ستعمل على تقديم كافة الضمانات والحوافز المطلوبة لدعم الخطط ونماذج العمل التى تدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة وخاصة التى توفر حلول لمعالجة كافة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية.

وفى السياق ذاته، تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالشكر والتقدير لقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، على ما قدموه من جهد لتحويل السياسات والافكار إلى واقع نراه الان وهو لحظة تدشين أول سوق أفريقى طوعى لشهادات الكربون، مؤكدة أن مصر جاهزة لدعم افريقيا فى التحول نحو تنفيذ تعهدات العمل المناخى من خلال المنصة الطوعية للكربون.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن ما نشهده الآن هو لحظة تاريخية تم تتويجها بإطلاق دولة رئيس مجلس الوزراء السوق الإفريقى الطوعى الجديد للكربون، والذى سيكون بمثابة سوق محورى يساعد القارة الإفريقية على تحقيق الحياد الكربونى وفق المعايير الدولية، ويعزز من مستوى انخراط الشركات الافريقية فى الوصول الى التمويلات المناخية المبتكرة.

ليؤكد الدكتور فريد أن مصر ستقود عملية تطوير وتنفيذ السوق الجديد ومقره فى مصر، ليكون المنصة الإفريقية التى تقدم خدماتها بجودة وفاعلية للقارة الإفريقية لتعظيم استفادتها من جميع التطورات المطبقة عالميا فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية، وتأهيلها لإصدار شهادات كربون بموجب الخفض يمكن تداولها لتحقيق منافع تجارية.

فيما قام رامى الدكانى رئيس البورصة المصرية، بالإعلان الرسمى عن السوق الإفريقى الطوعى للكربون، مشيرا إلى أن السوق الجديد سيعمل على دعم جهود القارة الإفريقية على المستوى الحكومى والخاص نحو تحقيق منافع اقتصادية وبيئية واجتماعية وتسريع وتعزيز طموح التخفيف والتكيف من خلال انشاء أصول موحدة فى شكل أرصدة الكربون.

وتابع الدكانى، أن الفترة المقبلة بالتنسيق مع الكيان الجديد والذى تم إنشائه بالتعاون مع القطاع الخاص لإدارة وتطوير عملية استصدار وتسجيل وتداول شهادات الكربون، وذلك عبر تنظيم عدة أنشطة وفعاليات وورش عمل لرفع مستوى وعى الشركات بأهمية وكيفية الاستفادة من السوق الجديد عبر تطبيق سياسات الخفض وإصدار شهادات بموجب الخفض المحقق وتداولها لتحقيق منافع تجارية.

واختتم الدكانى كلمته بالتأكيد، أنه يتم حاليا العمل على تطوير لوائح مواتية تسمح بتداول أرصدة الكربون إفريقيا مع ضمان تحقيق أعلى مستوى من النزاهة والشفافية.