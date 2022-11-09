«cop27».. المركز المصرى للفكر يناقش الدور الأكاديمى فى العمل المناخى

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان المركز، فإنه لا يقتصر تأثير التغيرات المناخية على نطاق جغرافى دون غيره ليشمل جميع المجالات، الأمر الذى يتطلب تضافر جهود الهيئات والمؤسسات للحد من تداعيات التغيرات المناخية، ولأن الجامعات ومراكز البحوث دائما ما كان لها أدوار متعددة بين البحث والابتكار والتأثير المجتمعى، فإن تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تخدم المجتمعات وإعداد الكوادر التى تشغل مناصب تنفيذية وتحقق الاستدامة البيئية للمؤسسات والمجتمعات المحلية وتنمية الوعى المجتمعى بأسباب ومخاطر التغيرات المناخية، هى أدوار رئيسة للجامعات والمراكز البحثية المختلفة.

وهدفت الجلسة، إلى إلقاء الضوء على الأدوار المتعددة التى تقوم بها الجامعات للحد من تداعيات التغيرات المناخية، وتوضيح الدور الإيجابى الذى يمكن أن يقوم به الأكاديميون فى ترسيخ الثقافة البيئية فى المؤسسات المختلفة والمجتمعات المحلية عند توليهم مناصب تنفيذية، وإبراز دور المجتمع الأكاديمى فى تفعيل التعاون الدولى للحد من التغيرات المناخية، واستعراض أبرز النماذج الناجحة.

وأدار الحلقة النقاشية الدكتور خالد عكاشة، المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، الذى استهل الجلسة بالإشارة إلى أن قاعة منتدى شباب العالم لها أجندة زاخرة بالعديد من الجلسات والفعاليات التى تناول قضية البيئة والمناخ من جوانبها كافة.

وأشار إلى أن المركز يشرف بالمشاركة فى هذه الفعاليات بأجندة “رؤى مصرية” التى تحوى العديد من اللقاءات الفكرية وجلسات النقاش والحوار المفتوح مع المتخصصين فى مجالات مختلفة ومتنوعة.

وقال إن عنوان “الأكاديميا والتغيرات المناخية: كيف نبنى الجسور بين العلم ورسم السياسات” هو محور نقاش أولى جلسات أجندة “رؤى مصرية”، وهو يستهدف الوصول إلى رسم سياسات بناء على مخرجات علمية للوصول إلى حلول بيئية والحد من الخسائر التى تدفعها البشرية جراء التهديدات المناخية المتعاقبة والتى صارت هاجسًا كبيرًا للعالم بأسره، فالسؤال المحورى فى هذا الإطار هو كيف ننقل ما وصل إليه العلم ونضع الإمكانيات الأكاديمية للجامعات فى خدمة القضية الرئيسة فى العالم حاليًا وهى تغير المناخ.

بدورها ألقت الدكتورة رنا زيدان، أمين عام جامعة الجلالة، الضوء على الجامعة التى بدأت عامها الدراسى الأول عام 2020 وتحظى بموقع جغرافى فريد بيئيًا يرتفع فوق سطح البحر بنحو 700 متر، ولذلك كان الهدف الأول فى مرحلة الإعداد للجامعة هو كيفية الحفاظ على هذه الطبيعة البيئية الفريدة والبكر التى توجد فيها الجامعة، بالإضافة إلى نشر الوعى البيئى داخل أروقة الجامعة ولذلك تم إدماج مقرر حول التغيرات المناخية داخل كافة البرامج العلمية للجامعة يدرسه كل طلاب الجامعة الذين وصل عددهم نحو 5000 طالب.

كما تحدث الدكتور خالد على طرابية، أستاذ مساعد التصميم المستدام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مشيرا إلى تجربة الجامعة فى الحفاظ على البيئة والتوجه نحو التصميم المستدام، وذلك فى تجربة الامتداد المكانى للجامعة من مقرها فى ميدان التحرير إلى مدينة القاهرة الجديدة؛ فتم رسم التصميم والعمران لتكون جامعة خضراء من حيث وجود مساحات خضراء واسعة، ومساحة واسعة من الضوء الطبيعى داخل كافة الفصول الدراسية والمكاتب والاعتماد بنسب كبيرة على التهوية الطبيعية بداخلها.

وواصلت: هذا من ناحية البنية التحتية، أما على الجانب التعليمى فكان التركيز على أن يكون التعليم تطبيقيًا وليس نظريًا؛ ذلك بالإضافة إلى التفكير فى البصمة الكربونية للجامعة بمعنى ما هو مدى تأثير الجامعة على البيئة، فتم قياسه من خلال حجم الكربون الناتج عن أنشطة الجامعة المختلفة، ولذلك صدر تقرير البصمة الكربونية للجامعة الأمريكية بالقاهرة لأول مرة عام 2012، فباتت هى الجامعة الوحيدة فى الإقليم التى تقيس فعليًا حجم التعاملات داخل الجامعة والانبعاثات الصادرة عنها، وهو ما يبرهن على أن البعد البيئى من أهم أبعاد الجامعة، فاتخاذ القرار فى الجامعة يتم بناء على قياسات لأنه لا يمكن إدارة ما لا يمكن قياسه.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة راعت منذ تأسيسها كافة قواعد النظام البيئى من حيث التصميم المعمارى والبنية التحتية لتراعى الحفاظ على البيئة، علاوة على أنها تعتمد فى 30% من طاقتها على الطاقة الناتجة من الرياح وتدفق الهواء، وهناك مبنى من مبانى الجامعة قائم على الطاقة الشمسية بنسبة 60% من استخدامه للطاقة، وهناك مخططات للتوسع فى ذلك، بجانب أن المخططات التوسعية للجامعة تراعى كافة المعايير البيئية.

وأورد أن الآلية التعليمية داخل الجامعة بنيت لتحقيق علاقة تكاملية بين الأقسام المختلفة للجامعة لإتاحة العمل المستقل لكل قسم من جانب وتكاملية المنتجات البحثية من جانب آخر، لخلق خريج قادر على المنافسة فى سوق العمل، بالإضافة إلى بناء شراكات مع المجتمع لتلبية احتياجاته سواء ما يتعلق بسوق العمل والقطاع الصناعى أو حتى الاحتياجات المتعلقة بالدور الاجتماعى للجامعة.

وفُتح باب الأسئلة والتفاعل من جانب الحضور، فكان السؤال حول كيفية إسهام الجامعات فى تخريج كوادر تنفيذية فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ.

وشرح الدكتور أشرف حيدر، أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بدأت برامج للارتباط بالمجتمع وتحويل المخرج من عنصر أكاديمى فقط إلى عنصر أكاديمى محترف؛ وذلك عبر مجموعة من التدريبات التى تشارك فيها مجموعة واسعة من المؤسسات والمنظمات المصرية والإقليمية والدولية لتدريب كوادر الجامعة والوصول إلى متطلبات السوق، وهذا هو الهدف الأساسى للتعليم العالى فى المرحلة الحالية والمستقبلية.

وحول كيف تلعب المنتجات البحثية دورًا فى الحد من التغيرات المناخية، قال الدكتور خالد طرابية إن الجامعة الأمريكية بالقاهرة طورت استراتيجية الشراكات مع مختلف الجهات الأخرى من عقد شراكة مع جهة واحدة منفردة إلى الانضمام إلى تحالفات تضم مجموعة من الجامعات والمؤسسات تحت هدف واحد، وتهدف إلى الانتقال من مرحلة الشراكات والتحالفات فى البحث العلمى إلى مرحلة التطبيق من خلال عمل دراسات حالة أو عمل نماذج تطبيقية لأبحاث علمية؛ لينتقل دور الجامعة من كونها مؤسسة تعليمية فحسب إلى كونها مؤسسة إرشادية وقيادية للمجتمع تقدم له حلولًا منطقية وغير مكلفة وسهلة التطبيق.

وتوجهت النائبة شادية خضير الجمل عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربى بسؤال حول كيفية الترابط والتعاون بين النماذج المتطورة التى تقدمها الجامعات الخاصة وغيرها من الجامعات الحكومية للاستفادة منها، فأجابت الدكتورة رنا زيدان بأن هناك مثال تطبيقى واقعى على هذا التعاون القائم بين الجامعات الحكومية والخاصة فى مصر هو أن جامعة الجلالة وهى جامعة حكومية أهلية تدخل فى شراكات مع العديد من الجامعات الخاصة ومنها جامعة للعلوم والتكنولوجيا بهدف نقل التكنولوجيا والتعليم الطبى من جامعة مصر إلى جامعة الجلالة، بالإضافة إلى تعاون بين جامعة الجلالة وجامعة أريزونا الأمريكية، لافتة إلى أن جامعة الجلالة بها العديد من البرامج العلمية المستحدثة والتى تجد إقبالًا كبيرًا لدى الشباب مثل العمارة البيئية والتصميم البيئى والتصميم الرقمى البيئى.

ونوه الدكتور أشرف حيدر، بأن عملية التعليم العالى تتطور بشكل كبير للتحول من جامعات تقليدية إلى جامعات ذكية من الجيل الرابع سواء من حيث البنية الأساسية والتحتية للجامعات أو من حيث تلبية متطلبات المجتمع ومراعاة النظم البيئية والمناخية. مشيرًا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسى تسير بقوة فى جميع المجالات بشكل متوازى، وخلال السنوات القليلة المقبلة ستكون الجامعات المصرية فى أعلى المنصات، وهو ما يؤشر عليه أن عدد الجامعات المصرية المدرجة فى التصنيفات الدولية يتزايد، ومصر هى أكثر دولة عربية لها جامعات فى التصنيفات الدولية.