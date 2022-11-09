نهاد أبو القمصان تشكو إدارة جلسة حقوق الإنسان بمؤتمر المناخ للأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - أعلنت المحامية والناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان، تقديم شكوى للأمم المتحدة فى إدارة جلسة حقوق الإنسان والعدالة المناخية والتى عقدت على هامش مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ.





ونشرت أبو القمصان، خلال صفحتها على "فيس بوك"، مقطع فيديو يوضح المتحدثة سناء سيف وهى تشاور عليها قبل الحديث لمنعها من التحدث، حيث قام أحد المشاركين بأخذ الميكرفون ومنعها من الكلام، بالإضافة إلى التشويش عليها.

وأوضحت أبو القمصان، أن رئيسة الجلسة لم تتدخل لحماية حقها ولا ممثلى منظمة العفو أو الهيومن رايتس واتش ولا الحقوقى حسام بهجت، متابعة: ولأن الأستاذة سناء قالت قبل ما اتكلم دى حكومية موظفة فى المجلس فاضطريت أقدم نفسى وأقول لها إنى حقوقية من 30 سنة ومن 20 سنة كنت مكانك هنا لما زوجى اتسجن، وكمية المقاطعة والشوشرة مخلتنيش أكمل رغم إنى كنت هسألها ليه رفضوا يتعاونوا مع مجلس حقوق الإنسان حتى بعد ما المجلس نقله لسجن تانى بناء على طلبهم ؟ وليه مش بترد على اتهامات موجهة لعلاء بارتكاب جرائم تحريض على العنف؟ ومنها ضد النساء؟ بتخلى التدخل للإفراج عنه بيقابل بالفشل ففى ضرورة للرد ؟

وقالت: "حاولت مرتين اتدخل وما نجحتش، المشكلة إن بعض مدعى أنهم بيدافعوا عن حقوق الإنسان شلل، ولما حد منهم ينتقد يقوموا عليه ويقولو عيب ودولوجى والكلام الفارغ، لكن حد منهم يشتموا الأحياء والأموات بالنسبة لهم عادى ومش عيب، حد منهم يدخل مجلس حقوق الإنسان يبقى مناضل زى أحمد سيف الأب ما كان فى المجلس فى عصر الإخوان، حد تانى فى المجلس يبقى حكومى مش العيب عند مين؟".